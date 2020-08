Mange land har innført langt strengere restriksjoner for elsparkesykler enn Norge

Norge og Sverige har langt mildere regler for elsparkesykler enn andre europeiske land. I andre land forbys elsparkesykler på fortau og behandles som motoriserte kjøretøyer.

7. aug. 2020 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

fullscreen next Fredag morgen, et par timer før samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skulle møte åtte aktører som leier ut elsparkesykler i Oslo, tok Aftenposten bilder av elsparkesykler som delvis ligger slengt rundt, delvis sperrer fortau og delvis var forsøkt parkert pent, mellom Tollbukaia og Akersgata. 1 av 5 Aftenposten

Klokken 10 fredag møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åtte aktører som leier ut elsparkesykler i Oslo.

Her presenterte aktørene prinsipper for drift av elsparkesyklene de er blitt enige seg imellom.

De går i korthet ut på følgende:

Operatørene etablerer felles gatepatrulje for rydding av el-sparkesykler

Utdanning av brukeren, med insentiver for god parkeringsatferd

Felles ikke-parkeringssoner

Fartsbegrensede soner

Parkeringsplasser for mikromobilitet

Tilgjengelige kontaktflater for innrapportering av skadede og feilparkerte kjøretøy

Dermed nærmer de seg regler andre land har innført. Men restriksjoner blir likevel langt mildere enn i andre land der Statens vegvesen nå har kartlagt regler og retningslinjer.

Det er Veivesenets kontor for kjøretøyteknikk som har ansvaret for å utarbeide regler for og tekniske krav til slike sykler.

Veivesenet konstaterer at mange land er langt strengere enn Norge og Sverige.

Store forskjeller i Norden

Slik er reglene i dag:

Norge: Små elektriske kjøretøyer har samme regler som sykler. De kan brukes på fortau og «gangareal». Når det er gående på fortauet, skal de brukes i «tilnærmet gangfart». De skal ikke kunne oppnå høyere hastighet enn 20 km/t.

Sverige: Også her klassifiseres små elektriske kjøretøy som sykler. Stockholm og Göteborg har egne regler. I Stockholm er det parkeringsforbud i sentrale områder som f.eks. Gamla Stan. I enkelte områder begrenses farten til 6 km/t av hensyn til fotgjengere.

Danmark: Her er elsparkesykler henvist til sykkelveier. Det er forbudt for disse på fortau og gangveier.

Finland: Praktiserer samme regler som Danmark. I tillegg har de innført en aldersgrense på 18 år.

Slik gjør de det i Europa:

Tyskland: Elsparkesykler kan kun brukes i «sykkelanlegg», ikke på fortau. Aldersgrensen er 14 år. I byer som Köln og Berlin er det regler om hvor de kan parkeres.

Frankrike: Elsparkesykler kan kun brukes i sykkelanlegg og på offentlig vei med fartsgrense 50 km/t.

Nederland: Elsparkesykkel klassifiseres som moped med 16 års aldersgrense. De kan kun brukes i sykkelanlegg.

Spania: Arbeider med lovregulering, og forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy ikke kan kjøres på fortau, i alkoholpåvirket tilstand eller med hodetelefoner.

EU: Det finnes i dag ikke felles EU-regler, men et forslag om at små elektriske kjøretøyer utstyres med en ganghastighetsmodus som gir maks 6 km/t, er på trappene.

Torsdag samlet samferdselsminister Knut Arild Hareide representanter for de største byene til møte om elsparkesykler. Fredag klokken 10.00 møtte han selskapene som står bak. Siri Øverland Eriksen

Slik gjør de det i USA:

Reglene følger delstater og byer. I Los Angeles er elsykkel og elsparkesykkel klassifisert som motorkjøretøy. I andre byer reguleres det som sykkel og i atter andre som moped.