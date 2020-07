Arkitektlegende innrømmer feilsteg da han planla Tjuvholmen. Nå vil han bidra til harmoni på «fugleberget».

For nesten 20 år siden klarte ikke Niels Torp å se for seg Tjuvholmen som et stappfullt badeparadis. Nå vil han hjelpe: – Vi må for all del unngå at konflikten eskalerer.

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

Da arkitekt Niels Torp presenterte planskissene for Tjuvholmen, var det knapt en badestige å finne i indre Oslofjord.

Året var 2002. Han hadde allerede tegnet mange prestisjefylte prosjekter.