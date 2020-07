Allerede i sommer kan det bli åpent for publikum på Sukkerbiten

Fotografihuset AS håper å kunne etablere midlertidig serveringssted og utstillingslokaler på tomten nå i sommer.

Fotografihuset AS har en avtale med grunneier, Hav Eiendom, om å få bruke Sukkerbiten-tomten frem til 2021 Hans O. Torgersen

– Vi håper å kunne gjøre Sukkerbiten åpen og tilgjengelig for allmennheten så fort som mulig, sier daglig leder Erling Johansen i Fotografihuset AS.

Den 7000 kvadratmeter store tomten Sukkerbiten i Bjørvika har lenge vært omdiskutert. Et fotografihus på 3700 m² er planlagt på tomten. Det har møtt betydelig motstand.

Flere har tatt til orde for at Sukkerbiten bør være et grønt friområde uten bygninger. I oktober 2019 ble det kjent at byrådet bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG ønsker å undersøke mulighetene for å omregulere tomten til friområde. Dermed ble planene om et fotografihus foreløpig lagt på is.

Likevel har Fotografihuset AS en avtale med grunneier, Hav Eiendom, om å få bruke tomten frem til 2021, uavhengig av hva byrådet bestemmer seg for.

Fakta Sukkerbiten, Bjørvika I forbindelse med byggingen av Bjørvikas senketunnel ble en helt ny øy laget ytterst på den tidligere Bjørvika-utstikkeren.

Siden 2010 er øya blitt brukt til en rekke ulike arrangementer.

Et internasjonalt fotografihus på 3700 m² er planlagt på Sukkerbiten-tomten.

Fotografihuset AS eies av Stiftelsen SE og fellesorganisasjonen Foto-Norge, som består av Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Norske Naturfotografer, Norsk Fotohistorisk Forening, Norsk Skolefotoforbund, Institusjonsfotografenes Forening og Norsk Selskap for Fotografi.

Hav Eiendom eier tomten. Hav Eiendom er igjen eid av Oslo Havn, et kommunalt foretak i Oslo kommune.

Etter kommunevalget høst 2019 fikk MDG og SV gjennomslag i byrådsforhandlingene for å utrede de økonomiske og juridiske konsekvensene av å omregulere Sukkerbiten til friområde.

Det arbeidet pågår nå og skal etter planen være ferdig innen utgangen av 2020.

Etter de opprinnelige planene skal Fotografihuset stå ferdig i 2023. Vis mer

Servering, utstilling og fisking

Det planlegges nå en midlertidig containerpaviljong med utearealer for utstillinger, formidling og undervisningsaktiviteter knyttet til fotografi. I tillegg planlegges det uteservering.

Ifølge planene skal store deler av arealet på Sukkerbiten også holdes åpent for allmenn tilgjengelighet og uformelle aktiviteter som fisking og opphold langs sjøen.

Det er Raffinade AS, som har erfaring fra drift av tidligere serveringstilbud på Sukkerbiten og som har vært med å bygge og drifte blant annet Prindsen hage, som skal etablere paviljongen og drifte serveringen.

Det var arkitektkontoret Atelier Oslo som i 2019 vant oppdraget om å tegne det nye fotohuset. Det er også de som nå har søkt Plan- og bygningsetaten (PBE) om tillatelse til å skape det midlertidige sommertilbudet, på vegne av Fotografihuset AS.

I 2019 vant arkitektkontoret Atelier Oslo oppdraget om å tegne det nye Fotografihuset med dette forslaget. Disse planene er foreløpig lagt på is. Atelier Oslo

PBE: – Vi er positive til aktivitet på Sukkerbiten

PBE opplyser til Aftenposten at de mottok søknaden 19. juni. Onsdag 1. juli ba de om en omprosjektering av forslaget, «for å sikre at arealer som i gjeldende reguleringsplan er avsatt til offentlig torg/park, blir sikret opprettholdt for ikke-kommersiell adgang for allmennheten».

Erling Johansen er daglig leder i Fotografihuset AS. Tobias Willumstad Myrland

– Vi begynte umiddelbart å jobbe med en ny prosjektering etter tilbakemeldingen fra PBE og håper å sende av gårde en revidert plan i løpet av få dager, sier Johansen i Fotografihuset AS.

PBE stiller seg positive til aktivitet på Sukkerbiten nå som anleggsbrakkene er på vei bort.

– Vi har også er stort ønske om at Sukkerbiten blir tatt i bruk for byens innbyggere og andre besøkende, sier Rolf Rolid, senior kommunikasjonsrådgiver i PBE.

– Er det sannsynlig at det blir et publikumsrettet tilbud på Sukkerbiten allerede i sommer?

– Det bør det absolutt være mulighet for, avslutter Rolid.

Når en komplett søknad er sendt inn, er den lovbestemte behandlingstiden for PBE maks tre uker.

Denne skissen viser planene for Sukkerbiten før Plan- og bygningsetaten kom med sine krav. Illustrasjonen skal nå endres. Atelier Oslo

«Ligner snikinnføring»

Ikke alle er positive til at Fotografihuset har fått en midlertidig avtale med tomteeier Hav Eiendom. Både MDG og SV i bydel Gamle Oslo har tidligere uttrykt skepsis.

– Dette ligner en snikinnføring av Fotografihus, sa Tuva Løkse, som sitter i bydelsutvalget for MDG, til Aftenposten i mars.

Hun mente at en mer nøytral aktør bør fylle Sukkerbiten med aktivitet i påvente av Byrådets avgjørelse.

Til dette svarer Johansen:

– Vi forholder oss lojalt til den prosessen som pågår i forhold til Sukkerbitens videre skjebne. Men i og med at vi disponerer Sukkerbiten i år og neste år, ønsker vi å gi en forsmak på hva Fotografihuset i Oslo kan og vil skape, uansett lokalisering, sier han og legger til at han inviterer alle med gode forslag til aktiviteter i området om å ta kontakt.

Selskapet Fotografihuset AS planlegger å etablere serveringssted og midlertidige utstillingslokaler på Sukkerbiten utenfor Operaen i sommer. Bildet er fra august 2019. Dan P. Neegaard

Arbeidet med å vurdere Sukkerbitens fremtid ledes i hovedsak av byrådsavdelingen for næring og eierskap. Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, har gitt uttrykk for at hun er positiv til at Fotografihuset skal kunne organisere midlertidige aktiviteter der sommeren 2020 og 2021.

Også Sverre Jervell, leder i Sukkerbitens Venner som har kjempet for at Sukkerbiten skal bli et friområde, stilte seg positiv til aktivitet på Sukkerbiten i regi av Fotografihuset i sommer sist Aftenposten snakket med ham.