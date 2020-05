Hva traff Oslo lørdag ettermiddag? Årets første lokale ettermiddagsbyge.

Mens det var folksomt i Oslos gater og kafégjestene satt i solskinnet, kom de kraftige regnbygene og ødela noe av stemningen.

Mens solen fortsatt skinte strømmet regnet ned over Oslo sentrum. Dette bildet er fra Pilestredet Park. Hans O. Torgersen

Ikke nok med regnet, meteorologene noterte et titall lyn vest i Oslo og Bærum.

– Dette var årets første lokale ettermiddagsbyger, forteller statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe med begeistring i stemmen.

Regnbygene kom uventet på noen av oss, men vi har ikke fulgt med i timen.

– Det var ikke uventet at dette skulle komme, men det var uventet at det skulle bli så kraftig at det ble torden, sier Walløe.

– Hvorfor skjedde det?

– Du trenger sol for å få det til. Solen varmer opp bakken, bakken varmer luften rett over bakken. Luften blir lettere og da stiger den oppover. Når luften stiger oppover, kommer den til et nivå der det er kaldt nok til at vanndampen kondenseres og blir til vanndråper og ispartikler.

Dette er med andre ord et slags godværsfenomen, men slike ettermiddagsbyger blir ikke til når det er skikkelig pent vær med høytrykk.

Samboerparet Pasha Kapic og Gunnhild Gravaas hadde akkurat startet å grille i bakgården i Markveien da det begynte å regne. Hans O. Torgersen

– Ettermiddagsbygene er et fenomen som oppstår en del dager sent på våren og sommeren og er avhengig av hvordan atmosfæren over oss er. Når det er høytrykk er luften så stabil og tørr at dette ikke skjer. Luften må være instabil med kjølig atmosfære over oss.

Kan komme snø i Nordmarka

– Hvor høyt opp må vi for å treffe minusgradene?

– På ca. 1800 meters høyde ligger temperaturen på null.

– Får vi slike ettermiddagsbyger på søndag også?

– Jeg tror ikke det, men det kan dukke opp noen byger nord for Oslo.

Søndag kveld og natt til mandag kommer det så mer nedbør.

– Søndag kveld og natt til mandag vil det passere en nedbørsfront, antagelig med kald nordavind og lav snøgrense. Det kan komme snø i Nordmarka natt til mandag.

