Skillevegger og matservering på tralle på Oslo-restaurant

Med skillevegger mellom restaurantbordene og matservering på traller skal restaurant New Delhi igjen servere Tikka Masala med Singha-øl til gjestene sine – og overholde smittevernreglene.

Slik vil gjestene på New Delhi få servert indiske matretter: På en tralle der de selv plukker opp tallerkenen. Monica Strømdahl

Publisert Oppdatert nå nettopp

Torsdag kom det som var en gladmelding for mange Oslo-borgere, og for mange restauranter viktig beskjed for å unngå oppsigelser og unngå konkurs:

Fra og med onsdag 6. mai vil alkoholservering igjen være tillatt for spisesteder, hvis smittevernreglene følges. Oslo-byrådet stengte nemlig ølkranene i Oslo 21. mars etter at et 50-talls skjenkesteder ikke overholdt smittevernreglene.

– Det var på tide. Dette har vært tungt. Hadde alkoholforbudet vart lengre og gjennom sommeren, så kunne det gått riktig ille rent økonomisk, sier restauranteier Bajlit Singh til Aftenposten.

Fakta Krav som spisestedene må oppfylle Oslo kommune stiller følgende krav til utesteder som skal selge alkohol: Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern

Bordservering

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husholdning

Det skal være to meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00

Utesteder som ikke har et mattilbud må i henhold til de nasjonale kravene fortsatt holde stengt. Kilde: Oslo kommune Vis mer

Han er medeier i tre indiske restauranter i Oslo: New Delhi på Tjuvholmen, Holy Cow i Schweigaards gate og Listen to Bajlit på Frogner.

På de to første har samtlige ansatte, totalt 31 personer, vært permittert siden midten av mars. Da stengte Helsedirektoratets Covid-19-forskrift ned store deler av Norge, og Oslo-byrådet begrenset (og senere forbød) alkoholservering i hovedstaden.

Kun på Listen to Bajlit har det vært det vært aktivitet. Der har syv av 14 ansatte vært i jobb de siste ukene, hovedsakelig for å tilby indisk take away-mat.

Han sier at uten alkoholservering ble det umulig å ha vanlig restaurantdrift.

Restauranteier Baljit Singh gleder seg til å ta imot spisegjester igjen. – Oslo-folk trenger dette, å kunne hygge seg ute, sier han. Monica Strømdahl

Fra 120 til 40 gjester

Nå gleder Singh seg til å åpne dørene igjen for gjestene sine. Men på grunn av smittevernreglene kan han kun ta imot et begrenset antall gjester.

– På New Delhi kan vi ta imot 120 gjester, men for å følge smittevernreglene og sørge for at det er trygt å besøke oss, blir det maks 40 gjester om gangen, sier Singh.

Han sier det er viktig for ham at gjestene skal oppleve at det er trygt å spise i hans restauranter.

– Vi vil sette opp skillevegger mellom bordene der det ikke er to meters avstand mellom bordene. Og vi vil servere maten på traller. Servitørene vil trille trallen bort til bordene og så kan gjestene selv kan plukke opp tallerkenene. Jeg er ganske overbevist om at dette skal være trygt, sier Singh.

Han sier flere kunder allerede har booket bord, etter at det torsdag ble kjent at alkoholserveringen skal gjenåpnes i Oslo.

– Men det gjenstår å se om folk kommer. Kanskje er folk fortsatt litt redde for å bevege seg ute, sier han.

Håper å få dekket kostnader og lønn

– Vil det være «butikk» for deg med maks 40 gjester?

– Nei, men det vil kanskje dekke kostnader og lønn. Og det vil være veldig bra, sier han.

Han sier New Delhi før nedstengningen pleide å være fullbooket i helgene.

– Vanligvis har vi hatt ventelister fredager og lørdager. Jeg er veldig spent på hvordan det blir nå, særlig også fordi det er en maksgrense på fem personer som kan være samlet samtidig.

Han sier restaurantene hans har mistet 70 prosent av omsetningen siden 12. mars, men at regjeringens «kontantstøtteordning» for næringslivet har dempet noe av tapet.

Gjestene oppfordres til å ha én meters avstand når de henter maten på trallen. Ved bordene skal det være minst to meters avstand. Monica Strømdahl

– Smitteverntiltakene har vært nødvendige

– Det var tøft i starten, men vi har fått dekket noen av de faste utgiftene. Det er vi veldig glade for. Det har vært til stor hjelp, sier han.

Singh sier likevel at han mener smitteverntiltakene, som har rammet hans restauranter, har vært fornuftige.

– Jeg mener tiltakene har vært nødvendige og vi har fulgt dem til punkt og prikke. Nå får vi en forsiktig åpning. Så får vi se hvordan det går. Forhåpentlig går det bra. Det er viktig for restaurantene, men også for gjestene. Oslo-folk trenger dette, å kunne hygge seg ute.

Monica Strømdahl

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding