Onsdag gjenåpner alkoholserveringen i Oslo: – Vi har helt overtenning

Bordservering, minst én meter mellom bordene og skjenkestans før midnatt er noen av restriksjonene Oslos uteliv nå må forholde seg til.

I dag gjenåpner alkoholserveringen flere steder i Oslo, for eksempel hos Parkteateret på Grünerløkka. Espedal, Jan Tomas

6. mai 2020 10:43 Oppdatert: Nå nettopp

Onsdag 6. mai oppheves totalforbudet mot å servere alkohol i Oslo, etter mer enn seks uker som tørrlagt hovedstad.

Utestedet Parkteatret på Grünerløkka i Oslo er et av stedene som åpner sin uteservering for øltørste gjester nå i formiddag. Aftenposten snakker med daglig leder Dan-Michael Danino 45 minutter før åpning.

– Vi har helt overtenning. Folk er supergira! Vi har brukt de siste dagene på å gå rundt med målebånd, kjøpe Antibac, sette frem planter og tilrettelegge, så nå er alt på stell. Det klør i fingrene etter å få åpne, sier han.

Et av kravene til utestedene som nå får gjenåpne, er matservering. Hos Parkteatret kan gjestene bestille pizza levert fra Bruket, samt bakst og toast.

– Har det kommet noen gjester ennå?

– Nei, ikke foreløpig. Men jeg har hørt at noen har spøkt med at de skulle ligge i sovepose utenfor her for å komme først i køen, sier han lattermildt.

Les også Puben må tilby mat for å få lov til å skjenke alkohol. Den allierte seg med takeaway-stedet i samme gate for å få det til.

Sist Aftenposten snakket med Parkteatrets daglig leder Dan-Michael Danino var han usikker på om de fikk åpne igjen i mai. I dag åpner de uteserveringen kl. 11. Privat

Restriksjoner

Siden 12. mars har det i Norge vært totalforbud mot at rene skjenkesteder kan holdes åpne. Skal det skjenkes alkohol, skal det også serveres mat. Det krever Helsedirektoratet.

I Oslo har reglene vært enda strengere. Her har alkoholserveringen vært stengt siden 21. mars. Men torsdag sist uke vedtok byrådet i Oslo å gjenåpne kranene for steder med matservering.

Men åpningen kommer ikke uten restriksjoner. Denne uken kom de siste regeljusteringene. Det holder med 1 meter avstand mellom bordene i stedet for 2 meter. Dermed blir det mulig for utestedene å ha flere gjester.

Utestedene Bortenfor og Blå nede ved Akerselva på Grünerløkka åpner også sine uteserveringer i dag. Siri Øverland Eriksen

Må stenge før midnatt

I tillegg stiller kommunen en rekke krav til utestedene som skal selge alkohol:

Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern

Bordservering

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husholdning

Det skal være én meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00

Steder som ikke har et mattilbud må i henhold til de nasjonale kravene fortsatt holde stengt. For å imøtekomme denne regelen har flere serveringssteder alliert seg med takeaway-steder i nærheten.

