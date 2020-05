Onsdag gjenåpnet alkoholserveringen i Oslo: – Jeg må si at de to halvliterne jeg har drukket, smakte veldig god

Bordservering, minst én meter mellom bordene og skjenkestans før midnatt er noen av restriksjonene Oslos uteliv nå må forholde seg til.

På Fyret var uteserveringen full allerede klokken 11. Denne gjengen, bestående av (f.v.) Sarah Jägenstedt, Ole Øvstedal, Daniel Bakken, Dan Marius Nordhagen var blant de første gjestene. De jobber på utestedene Kniven og Revolver i Møllergata, som åpner fredag. Morten Uglum

6. mai 2020 10:43 Oppdatert: Nå nettopp

Onsdag 6. mai oppheves totalforbudet mot å servere alkohol i Oslo etter mer enn seks uker som tørrlagt hovedstad.

På en av Oslos kanskje trangeste utesteder, Fyret i basarhallene på Youngstorget, var uteserveringen full fra de åpnet klokken 11. Her har de ansatte brukt målebånd og halvert antall plasser inne.

Ute i solen har daglig leder Kaja Tinderholt fått plass til 28 stoler med 120 cm fra stolrygg til stolrygg.

– Jeg har gledet meg til denne dagen. Det var så gøy å se at det ble fullt her da vi åpnet klokken 11. Og alle sammen er stamgjester, sier Tinderholt smilende.

Daglig leder på Fyret, Kaja Tinderholt, har brukt målebånd og halvert antall plasser inne. Morten Uglum

– Smakte veldig godt

Stamgjest Widar Jensen var på plass fra klokken 11. Han er permittert og har savnet restauranten der han treffer sine venner.

– Jeg har vært sosial med vennene mine på balkongen og i parken, men det er stor forskjell å endelig kunne komme hit og få servering, sier han og fortsetter.

– Dette handler ikke om død og liv, men jeg må si at de to halvliterne jeg har drukket smakte veldig godt, sier Jensen

Han har full forståelse for at myndighetene så seg nødt til stenge utestedene i Oslo i mars, og opplever at folk tar dette på alvor.

– Jeg tror vi kommer til å venne oss til smitteverntiltakene. Det skader jo ikke at vi blir flinkere til å vaske hendene.

Jensen innrømmer å ha vært «øl-flyktning».

– Jeg har vært både på Nesodden, på sjøflyhavnen på Fornebu og i Sandvika. Jeg kaller det for «toppturer», humret Jensen.

Widar Jensen er stamgjest på utestedet Fyret ved Youngstorget i Oslo. Morten Uglum

– Terningkast 6

Sarah Jägenstedt, Ole Øvstedal, Daniel Bakken og Dan Marius Nordhagen, som jobber på testedene Kniven og Revolver i Møllergata som ikke åpner før fredag, var også blant de første gjestene på Fyret.

– Som både gjester og ansatte i utelivet, har dere forståelse for stengningen?

– 100 prosent, svarer de.

Kollegene startet onsdagen med dansk lunsj, på alle vis: Egg og bacon og en øl i formiddagssolen.

– Hvordan var den første serverte utepilsen?

– Terningkast 6. Anbefales, sier Nordhagen.

De har vært permittert, men begynner å jobbe igjen når utestedene Revolver og Kniven gjenåpner fredag.

– I denne tiden har folk enten hatt fri og vært permittert, mens de som har vært på arbeid har jobbet 200 prosent, sier Øvstedal.

«Terningkast 6» var dommen over årets første serverte utepils fra denne gjengen. F.v. og mot solen rundt bordet: Sarah Jägenstedt, Ole Øvstedal, Daniel Bakken, Dan Marius Nordhagen. Morten Uglum

Les også Puben må tilby mat for å få lov til å skjenke alkohol. Den allierte seg med takeaway-stedet i samme gate for å få det til.

Sist Aftenposten snakket med Parkteatrets daglig leder Dan-Michael Danino, var han usikker på om de fikk åpne igjen i mai. I dag åpner de uteserveringen kl. 11. Privat

– Folk er supergira

Parkteatret på Grünerløkka i Oslo åpnet også sin uteservering for øltørste gjester nå i formiddag. Aftenposten snakket med daglig leder Dan-Michael Danino 45 minutter før åpning.

– Vi har helt overtenning. Folk er supergira! Vi har brukt de siste dagene på å gå rundt med målebånd, kjøpe Antibac, sette frem planter og tilrettelegge, så nå er alt på stell. Det klør i fingrene etter å få åpne, sier han.

Et av kravene til utestedene som nå får gjenåpne, er matservering. Hos Parkteatret kan gjestene bestille pizza levert fra Bruket samt bakst og toast.

Klokken 10.15 var det foreløpig ikke kommet noen gjester ennå.

– Men jeg har hørt at noen har spøkt med at de skulle ligge i sovepose utenfor her for å komme først i køen, sier han lattermildt.

I dag gjenåpner alkoholserveringen flere steder i Oslo, for eksempel hos Parkteatret på Grünerløkka. Espedal, Jan Tomas

Restriksjoner

Siden 12. mars har det i Norge vært totalforbud mot at rene skjenkesteder kan holdes åpne. Skal det skjenkes alkohol, skal det også serveres mat. Det krever Helsedirektoratet.

I Oslo har reglene vært enda strengere. Her har alkoholserveringen vært stengt siden 21. mars. Men torsdag sist uke vedtok byrådet i Oslo å gjenåpne kranene for steder med matservering.

Men åpningen kommer ikke uten restriksjoner. Denne uken kom de siste regeljusteringene. Det holder med 1 meter avstand mellom bordene i stedet for 2 meter. Dermed blir det mulig for utestedene å ha flere gjester.

Utestedene Bortenfor og Blå nede ved Akerselva på Grünerløkka åpner også sine uteserveringer i dag. Siri Øverland Eriksen

Må stenge før midnatt

I tillegg stiller kommunen en rekke krav til utestedene som skal selge alkohol:

Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern

Bordservering

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husholdning

Det skal være én meter avstand mellom ulike grupper av gjester eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst én meters avstand mellom alle gjester

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00

Steder som ikke har et mattilbud, må i henhold til de nasjonale kravene fortsatt holde stengt. For å imøtekomme denne regelen har flere serveringssteder alliert seg med takeaway-steder i nærheten.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding