Byrådet avviser korona-rabatt i bomringen for å få flere til å velge bil

Ikke reis kollektivt med mindre du må, er rådet. Men det er uaktuelt med billigere bompenger av den grunn, slår Oslo-byrådet fast. Hvorfor, spør Cecilie Lyngby (FNB).

For første gang er det et mål å unngå at flest mulig reiser kollektivt i Oslo og Akershus.

Oslo kommune har bedt innbyggerne sine om å sykle, gå eller rett og slett holde seg hjemme.