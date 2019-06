Oslos nye vikingsenter vil trekke publikum med hologramteater og VR-briller

Skipet gynger i takt med åretakene til de 20–30 vikingene foran i båten. Plutselig høres en lyd under skipet. Alle stivner til og slutter å ro. En av vikingene rett fremfor meg i båten ser meg rett i øynene, hysjer og bøyer seg over baugen. Jeg gjør det samme og skvetter til idet en stor hval kommer til syne i vannoverflaten og får skipet til å riste.

Det som gynger og rister er et kinosete i et nytt vikingsenter i Oslo. Gjennom VR-briller kan publikum fraktes tilbake til Norges vestkyst for over tusen år siden, om bord på et vikingskip som snart er under bakholdsangrep.