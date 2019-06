Fersk rapport: 28 prosent økning i anmeldte voldstilfeller i Oslo siden 2009

«Kvinne går tur i skogen med den lille hunden sin. Hunden går fritt. En mann hopper ut av buskene. han sier at hunden har bitt han, og truer med å drepe kvinnen.»

Dette er ett eksempel som ble nevnt da politiet la frem rapporten «Anmeldt vold i storbyområdet: Antall og innhold. Rapportering fra første halvår 2018». fredag formiddag.

Politiet i Oslo har analysert anmeldt vold over en tiårsperiode. Den viser at det ble anmeldt 7310 voldsepisoder i 2018. I 2009 var det 5730 slike anmeldelser.

Dette er en økning på 28 prosent. Ifølge politiet var det 16 prosent befolkningsvekst i den samme perioden.

Politiet har nå gått i dybden i 750 anmeldelser fra første halvår i 2018. Den viser at de fleste voldsepisodene i dette halvåret fant sted i Enhet sentrum, altså områdene som tilhører Grønland politistasjon og Sentrum politistasjon.

En av tre anmeldte voldssaker var relatert til «privatliv».

Kun en av tre episoder fant sted utendørs.

– Vi er overrasket over at det ikke er flere voldssaker utendørs, sier Marianne Sæthre i stab for virksomhetsstyring i Oslo politidistrikt.

Stab for virksomhetsstyring ved Oslo politidistrikt har ferdigstilt rapporten om alle typer anmeldt vold og trusler i første halvår 2018, både i og utenfor familien. Rapporten viser også trender over tid.

Skolevold

«Jente er slått av gutt når han blir konfrontert med at han sprer usannheter for å lage intriger mellom jenter», er et annet eksempel på en voldsepisoden som ble anmeldt i 2018.

Tre prosent av vold i dette halvåret handler om vold/trusler mot unge i skolesammenheng.

«Billettkontrollører har kontroll på bussen sent på kvelden. En kvinne blir sur og skaller dem ned og slår med paraply», er også en av sakene som ble anmeldt i 2018.

Flere kvinner blir anmeldt

Sammenlignet med 2009 har andel kvinner som er anmeldt for vold, økt. Det samme gjelder for ofrene, men der er ikke økningen like stor som for kvinnelige voldsutøvere.

Når det gjelder vold mot barn under 16 år, så har andel fornærmede økt fra 7 til 17 prosent på ti år.

Kriminolog Nina Jon fra Politihøgskolen var den første til å kommentere saken etter at rapporten ble lagt frem. Hun la vekt på at selv om anmeldte voldsepisoder har økt med 28 prosent, så betyr ikke det at volden har økt tilsvarende.

Jon la vekt på at det at flere anmelder vold, betyr at det er færre som tolerer vold. Hun eksemplifiserte det med at bare for noen tiår siden ble «vold» som ble brukt i forbindelse med oppdragelse ikke ansett som vold. I dag blir dette sett på som vold i nære relasjoner.

Saken oppdateres.