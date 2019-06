Det som begynte som en stille mandag kveld i begynnelsen av april, endte svært hektisk for Oslo-politiet.

Det startet med en ordinært billettkontroll om bord på en trikk på Bislett ved 19.30-tiden. En 33-åring manglet gyldig billett. Ifølge dommen forsøkte mannen å slå en billettkontrollør med et knokejern, og han bet kontrolløren i halsen, alt for å unndra seg kontrollen.

Deretter flyktet han fra stedet. Politiet sporet noe senere mannen til en leilighet på Fagerborg.

Barrikaderte seg

Mannen barrikaderte seg, og han så fra vinduet hvordan den ene politibilen etter den andre ankom stedet. I tillegg til vanlige mannskaper ble to patruljer fra beredskapstroppen og et forhandlingsteam tilkalt.

Olav Olsen

Mannen kastet kniv og andre farlige gjenstander mot politifolkene, og han fremsatte diverse trusler. Kniven traff skjoldet til en politimann.

Han kastet også inventar fra balkongen, minst én parkert bil i gaten utenfor ble skadet. Politiet valgte å sperre et helt kvartal for å unngå at forbipasserende ble skadet.

I Oslo tingrett erkjente mannen straffskyld for alle punkter i tiltalen. Han forklarte at han hadde handlet slik han gjorde, for å unngå at politiet kom inn i leiligheten hans, og for at de ikke skulle ta ham med seg.

Kom ut etter tre timer

Rett før politiet var på vei til å ta seg inn i leiligheten med makt, kom mannen ut med hendene over hodet.

Da ble han pågrepet etter et basketak med politiet. Mannen ble lagt i bakken, og i den forbindelse forsøkte han flere ganger å bite en politimann i kneet, ifølge dommen.

Han kom også med trusler mot politimannen og spyttet på ham slik at politiet måtte påsette ham spyttmaske. 33-åringen hadde da vært barrikadert i leiligheten i tre timer.

Hans O. Torgersen

Den siktede ble etter pågripelsen fremstilt for varetektsfengsling, men ble løslatt av retten.

Én måned senere rykket politiet igjen til leiligheten hans for å undersøke melding om voldsutøvelse. Denne gangen angrep han igjen en politimann. Han har siden sittet i varetekt.

Fornøyd med dommen

I tillegg til lovbruddene 33-åringen begikk denne mandagen, var han også tiltalt for blant annet trusler mot to andre billettkontroller i 2018 og for oppbevaring av narkotiske tabletter.

To måneder av straffen på 11 måneder har han allerede sonet i varetekt. Han er også dømt til å betale billettkontrolløren 5000 kroner i oppreisning og 7800 kroner til en bileier for skader på bilen.

– Vi er fornøyd med at dommen er i tråd med vår påstand, sier Christer Gangsø, påtaleansvarlig jurist i Oslo politidistrikt.

Gangsø har ingen grunn til å tro at det har vært noe sykdom inn i bildet.

– Oppførselen hans kan delvis forklares med at han var ruspåvirket, sier Gangsø.

Mannens forsvarer, advokat Malin Sannerud Storrvik, skriver i en SMS onsdag ettermiddag at 33-åringen har godtatt dommen.