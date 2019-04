Oslo politidistrikt meldte litt før klokka 7 at det var utført grovt skadeverk på trikkesettene og at to gjerningsmenn løp fra stedet.

Etter å ha søkt i området med flere patruljer, ble en av taggerne pågrepet etter kort tid ved Sportsplassen på Holtet.

Han knytter seg til skadeverket, ved at det ble funnet spraybokser på ham, opplyser politiet.