Slik begynner innlegget som onsdag morgen ble publisert på facebooksiden til Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon i Oslo. I innlegget advarer politiet mot en «ny utvikling på rusfeltet».

Innlegget er signert av avdelingsleder Johan Benitez.

Inspirert av NRKs «sjokkserie»

I innlegget vises det til en episode for noen helger siden. «For noen helger siden sovnet en femten år gammel gutt av på fest. Han var beruset. Kompisene blåste kokain opp i nesen hans», heter det i Facebook-posten.

«De hadde sett en norsk tv-serie hvor det ble gjort, og synes det var kult og spennende», skriver politiet videre.

Etter det Aftenposten kjenner til, så hadde en gjeng ungdommer latt seg inspirere av NRKs mye omtalte dramaserie Exit.

Serien baserer seg på fortellingene til fire menn fra Oslos finansmiljø, og tegner et bilde av et miljø preget av store mengder alkohol, narkotika- og alkoholmisbruk.

Episoden de unge guttene fra Oslos vestkant har latt seg inspirere av, viser en av hovedkarakterene bevisstløs på sykehuset. I den aktuelle scenen blåser Jeppe, spilt av Jon Øigarden, kokain opp i nesen på bevisstløse William, spilt av Pål Sverre Hagen.

Politiet ønsker ikke å bekrefte om det er scenen fra Exit ungdommene har latt seg inspirere av. Politiet ble kjent med hendelsen etter at en fagperson som jobber med rus tok kontakt og fortalte om episoden.

– Hvor alvorlig ser dere på en slik hendelse?

– Vi ser svært alvorlig på det, men vi forsøker å løfte det opp mot et kulturfenomen. Det viser at ting går litt ut over proporsjoner, noe det har gjort over flere år, sier Benitez.

«Flodbølge»

Til Aftenposten beskriver han hva som utløste innlegget slik:

– Ved en av de videregående skolene i vårt område, så var det noen rådgivere som åpnet Pandoras eske.

Rådgiverne ved den aktuelle skolen hadde aktivt gått ut og bedt elever ta kontakt for å snakke om bruk og misbruk av narkotiske stoffer. Det var da de opplevde en «flodbølge» av henvendelser fra ungdommene.

– Da kom omfanget opp til overflaten. Dette er for så vidt ikke noe nytt, men det setter to fete streker under en allerede eksisterende kunnskap, sier Benitez.

Han legger til at hvis andre videregående skoler hadde gjort det samme, så hadde de «med stor sannsynlighet» fått tilsvarende svar.

– Når skal vi begynne å snakke om dette og ta tak i det, spør avdelingslederen.

Etterlyser foreldrene

Politiet advarer om at ungdommer «smertedøyver, eksperimenterer og leker med farlige rusgifter». Det listes blant annet opp marihuana, amfetamin, kokain og ecstasy.

– Hvor lett er det for ungdommer å få tilgang til denne typen narkotiske stoffer?

– Vår inntrykk er at det er veldig lett, for lett, svarer Benitez.

Tilgang til narkotika får de gjennom sosiale medier som Snapchat og meldinger, legger han til.

Nå etterlyser han at foreldre er mer til stede.

– Når vi blir bedt om å ta hånd om ungdomsfester som har gått over styr i helgene, så påtreffer vi foreldre som ikke er til stede og i mange tilfeller er utenbys, sier han.