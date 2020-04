Vandret gjennom alle Oslos 15 bydeler på én dag. Det tok 13 timer.

Årets påske ble litt annerledes enn vanlig. Folk måtte holde seg hjemme, og hytteturer ble for mange erstattet av bypåske. Det har ført til overfylte parkeringsplasser og køgåing flere steder i oslomarka.

Det fikk en turglad 16-åring til å tenke kreativt. Hvordan komme seg på langtur uten å reise langt og uten å møte så mye folk?

– Da tenkte jeg: Når det er så mange folk i skogen, er det kanskje ikke så mange i resten av byen, sier Jørgen Brekke (16) som bor på Østensjø i Oslo.

Dermed var ideen var sådd. Han ville gå gjennom alle Oslos 15 bydeler på én dag. Den faste turkompisen Knut Brekke (17) var ikke vond å be. Og til den oppmerksomme leser: Knut og Jørgen er ikke slekt, tross samme etternavn.

Skjermbilde

Middag under et tre

Som sagt, så gjort. Tidlig om morgenen 2. påskedag pakket de to kompisene sekken, snørte på seg joggeskoene og la av gårde.

Turen startet hjemme på Østensjø. Derifra gikk ruten som følger: Søndre Nordstrand, Nordstrand, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og så hjem igjen.

De hadde lagt opp en omtrentlig rute i forkant, men improviserte litt underveis. På Frogner tok de et pust i bakken og fikk boller og muffins av Jørgens tante. Og middagen, frysetørket turmat blandet med varmt vann, ble inntatt under et tre i et boligstrøk på Bjerke.

Med jevne mellomrom sjekket de Google Maps for å se hvilken bydel de befant seg i.

Privat

65 kilometer på asfalt

De to guttene er vant til å være på tur. Sammen har de gått flere langer turer i skogen og på fjellet. Senest i sommer gikk de fra hytte til hytte i Trollheimen.

Men de har aldri gått over 60 kilometer på én dag. Spesielt ikke på asfalt.

– Vi merket at det går mye fortere å gå på asfalt. Man kommer mye lenger. Men man merker det i føttene, så gode sko er viktig. Vi fikk vondt i føttene allerede på Tøyen, sier Jørgen og ler.

Det fikk så være. Turen skulle fullføres. Underveis småpratet de om vær og vind. Den fineste etappen var ifølge Jørgen kyststien fra Bekkelaget til Gamlebyen. Den tøffeste var det siste stykket mot Alna og hjem. Da var småpraten erstattet av stillhet.

Privat

13 timers vandring

Rundt 21.30, etter 13 timers vandring på asfalt, var turen fullført. Føtter og knær verket.

– Det var vanskelig å stå oppreist. Jeg gikk og la meg med en gang, sier Knut.

Guttene forteller at det var spesielt to ting de la merke til på turen.

– Du får en idé om størrelsen på byen. Oslo er faktisk nokså stor, sier Jørgen.

Privat

De økonomiske forskjellene i ulike deler av byen ble også tydelige.

– Det er jo stor forskjell på byen i Holmenkollveien og på Stovner. Vi gikk jo fra Gamle Oslo og opp til Frogner, og man ser at arkitekturen og husene forandres gradvis, sier Jørgen.

– Var det noe som overrasket dere på turen?

– Jeg ble overrasket over at vi fullførte, sier Jørgen.

Det verker fremdeles litt i kroppen når Aftenposten snakker med kompisene på telefon dagen etter turen. Jørgen angrer på at han ikke tøyde ut.

– Hva blir neste tur?

– Jeg vet ikke. Vi har ikke noe konkret planlagt. Gå fra Oslo til Moss, kanskje? Vi får se, sier Jørgen.