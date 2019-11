Kan Oslo fengsel bli NRKs nye hjem? NRK vurderer å flytte til Grønland

I september i år startet NRK jakten på en ny tomt å flytte hovedkontoret til. Nå melder Kampanje at Oslo fengsel på Grønland er blant kandidatene.

– Dette er et veldig godt alternativ, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Aftenposten.

Tobias Willumstad Myrland

NRK har gitt seg selv fristen våren 2020 til å finne en ny tomt. Da skal også Justisdepartementet ha tatt en avgjørelse om fengselstomtens fremtid.

Flere forslag er kommet på bordet så langt:

Oslo kommune har satt av en egen tomt til NRK på Økern.

Økern Sentrum ANS, med eiere Storebrand og Steen & Strøm, tilbyr også tomt på Økern.

Skedsmo kommune vil ha NRK til Lillestrøm.

Bærum kommune og Telenor Eiendom inviterer NRK-sjef Thor-Gjermund Eriksen til Fornebu.

Opptatt av plassering og beredskap

Kringkastingssjefen vil ikke kåre noen favoritt og understreker at det ikke er sikkert at Oslo fengsel blir tilgjengelig.

– Det er viktig at beliggenheten har enkel adkomst og er sentral. Og så er det viktig at vi tilfører nærområdet noe som en institusjon for kulturaktiviteter og medieproduksjon, sier Eriksen.

– Hvis dere vektlegger at det er sentralt, er vel Marienlyst ideelt?

– Vi har brukt flere år på å utrede hvorfor vi ikke kan bygge om på Marienlyst. Vi trenger et mindre bygg som legger bedre til rette for ny teknologi og løser problemstillinger knyttet til miljø, sikkerhet og beredskap.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Gammelt og slitent

Oslo fengsel ligger på i underkant av 70.000 kvadratmeter, litt mer enn NRK selv sier de trenger. Det eies i dag av Statsbygg.

Statsbygg forteller at «ingenting er umulig», men at de må avvente vurderingen fra Justisdepartementet.

– Oslo fengsel er gammelt og slitent og har klare fredningsbestemmelser. Men dersom det ikke er statlige interesser, kan det bli en vurdering av om det skal legges ut på det åpne markedet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

– Er det mulig for NRK å gjøre mye med dette verneverdige området?

– Alt er fysisk mulig, det kommer an på penger og motivasjon, sier Aschim.

Bydelsutvalget er positive

Agnes Nærland Viljugrein (Ap) er nestleder av bydelsutvalget i Gamle Oslo. Hun er svært positiv til å få NRK til Grønland.

– I dag er dette et lukket fengsel med en svær mur rundt. Om NRK flytter inn, kan det bidra til å åpne opp store grøntområder, istedenfor å måtte selge det til private bolighaier i området. Det trenger vi, sier hun.

Viljugrein mener bydelen har mange sosiale utfordringer som NRK kunne bidra til å hjelpe med.

Simen Aukland

– De kunne bidratt med spennende arbeidsplasser og arrangementer i en bydel preget av barnefattigdom og arbeidsledighet. Det ville vært en kjemperessurs for oss.

Også kringkastingssjefen trekker frem at en eventuell flytting til Grønland kan løfte bydelen.

– Vi hører på hva de lokale sier om at de trenger arbeidsplasser. Det er en bydel som både har folk med høy utdanning og velstående, men også er preget av sosiale utfordringer, sier Eriksen.