Ny studie: Elektriske hurtigbåter på Oslofjorden om fem år

Hurtigbåtene i Oslofjorden går i dag på diesel. I 2022 er det mulig å bytte dem ut med ferger som går på strøm eller hydrogen, viser en mulighetsstudie bestilt av Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Oslo kommune.

Men det vil koste å være tidlig ute. Beregningene i rapporten viser at «løsningene vil bli vesentlig dyrere både i innkjøp og drift.»

Rapporten tar utgangspunkt i de eksisterende rutene B11 (Nesoddtangen – Lysaker) og B20 (Aker brygge – Slemmestad). De to fergerutene hadde tilsammen 414.246 påstigninger i 2016.

I rapporten anbefales hydrogen som det beste alternativet, til tross for at det er dyrere. Hydrogenferger vil gjøre det mulig å ha samme frekvens på avgangene som i dag.

Mindre utslipp og støv

Selv om prisen er høy, beregnes klimagevinsten til å være stor.

De to rutene Nesoddtangen – Lysaker og Aker brygge – Slemmestad slipper tilsammen ut 2440 tonn CO2 årlig, ifølge estimater fra Klimaetaten i Oslo. Med batteridrift er utslippene beregnet til 269 tonn CO2 årlig, altså ikke helt utslippsfritt, men allikevel en brøkdel av utslippene fra dieseldrevne ferger.

Batteridrevne ferger vil også ha en positiv effekt på den lokale luftforurensingen. Utslipp av NOx, beregnes til 48 tonn årlig i dag, men vil bli redusert til 350 kilo.

Ingen vil love noe

På pressekonferansen der rapporten ble overrakt politikerne, ble det også brukt store ord som «havets Tesla» og at Oslofjorden kan bli «et laboratorium for fremtidens skipsfart».

Men ingen kan love at et slik forsøk blir noe av. Fylkesordførerne fra Akershus og Buskerud, samt byråden fra Oslo, påpeker alle at staten må bidra økonomisk dersom det skal bli aktuelt.

Først skal den behandles politisk i fylkestingene og bystyret.

– Det er et viktig steg i prosessen å ha fått rapporten på plass. Å få hurtigbåtene over på nullutslippsløsninger vil være dyrt. Vi vil trenge støtte fra staten for å få det på plass, sier samferdselsbyråd i Oslo Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Vil kreve flere hundre millioner kroner i investeringer

Kostnadene for å få hydrogenferger i drift på de to rutene er beregnet til 368,3 millioner kroner i investeringer. I tillegg kommer driftskostnader på mellom 13 og 14 millioner kroner årlig, for hver av rutene.

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus vil ikke love noe før saken er behandlet politisk, men sier hun håper prosjektet blir noe av.

– Alle som begynner med noe sånt, betaler mye mer enn det man vil gjøre hvis man venter ti år. Men hvis alle venter, blir det ikke noe av. Vi er nødt til å gå foran. Utslippene i indre oslofjord er ikke ubetydelige, sier Solli.