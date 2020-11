Kraftig brann på Manglerud

Det var kraftig røykutvikling da det brant i et garasjeanlegg på Manglerud onsdag morgen. Politiet vurderte en periode å stenge E6.

Røyken trekker over E6 ved brannstedet. Foto: Ronny Hammersmark Nordhagen

4. nov. 2020 09:25 Sist oppdatert 6 minutter siden

Oslo-politiet opplyser at de fikk melding om brannen i garasjeanlegget på i Byggveien på Manglerud klokken 09.04.

Oslo brann- og redningsetat ba folk i området lukke dører, vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av den kraftige røykutviklingen, og en stund var det fare for spredning til nærliggende garasjebygninger.

Røyken fra brannen trakk over E6 like ved, og politiet opplyste klokken 09.18 at de vurdete å stenge hovedveien på grunn av røykutviklingen. Men 22 minutter senere kunne de melde at situasjonen er under kontroll.

«Brannvesenet driver nå med etterslukking og har kontroll. 5 garasjer er brannskadet. Det er gjort grovsøk i garasjene, og ingen personer er funnet eller meldt skadet», skriver politiets operasjonsentral på Twitter klokken 09.40.

Saken oppdateres.