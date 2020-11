Fra 500 til 5 gjester: Knapt folk på utestedene i Oslo

Svært laber stemning på Oslos utesteder etter nye koronarestriksjoner.

Foto: Espedal, Jan Tomas

Torgeir Strandberg Journalist

Jan Tomas Espedal Fotograf

8 minutter siden

Det er fredag kveld på Kulturhuset i Oslo. For et år siden ville det vært rundt 4–500 gjester her på denne tiden. Nå sitter det folk ved fire-fem av bordene i den enorme baren.

Lydnivået minner om tirsdag formiddag, og bartenderen byr på munnbind da Aftenposten kommer inn døren.

På bordet med flest folk sitter Lasse Lokøy, Anders Engebretsen, Marit Meløe og Emilie Østebø. Alle fire jobber i kulturbransjen og er bekymret for den kommende perioden.

De sier de er innstilt på å bidra i dugnaden fremover.

– Vi må bare ha tillit til at de som bestemmer gjør de riktige avgjørelsene, sier Engebretsen.

Kun én drikker øl og de er allerede på vei hjem.

Fremover blir det rolige vinkvelder med nære venner.

– Jeg ser ikke for meg at noen jeg kjenner ville invitert til fest nå, sier Østebø.

Nye tiltak

Fredag strammet byrådsleder for alvor til koronatiltakene.

– Smittetallene er på et altfor høyt nivå. Vi må gjøre det vi kan for å få ned smitten, sa Raymond Johansen.

Byrådslederen er klar på at smittetallene er for høye. Nå gjør byrådet store, dramatiske Foto: Morten Uglum

De nye tiltakene er dramatiske og inngripende for Oslo-borgerne:

Full skjenkestopp.

Alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, lekeland og lignende stenger.

Alle innendørs arrangementer forbys.

Det blir stans i breddeidretten for voksne.

Alle cuper og turneringer for barn og unge avlyses.

Rødt nivå i videregående skole og voksenopplæringen, ungdomsskolene bes forberede seg på rødt nivå.

Krav om at butikker, kjøpesentre og lignende begrenser antallet kunder for å opprettholde to meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind i drosjer for sjåfør og passasjerer.

– Vi kan ikke nøle i møte med en så dramatisk utvikling, sa byrådslederen på pressekonferansen fredag.

Han trakk særskilt frem utelivet som et ledd i å begrense smittespredningen i Oslo.

– Skjenkestedene har gjort en stor innsats med å begrense smittespredning, men når vi innfører en sosial nedstenging av Oslo, må også skjenkingen stoppe, sa byrådslederen.

Ingen hast med å feste

De nye tiltakene gjelder formelt først fra tirsdag av, men bartender Bjørn Olav Ramfjord tror det blir en ytterst stille kveld.

Lørdag kveld stenger de Kulturhuset til skjenkestoppen opphører. Det betyr at Ramfjord igjen blir permittert.

– Det er veldig kjedelig bare å sitte hjemme. Jeg begynte å jobbe som bartender fordi jeg liker det sosiale med jobben. Det blir ikke mye prating og småflørting nå for tiden, sier Ramfjord.

Han sier han savner å stå bak baren med småfulle kunder som henger over baren mens han mikser drinker.

Bartender Bjørn Olav Ramfjord er glad for en avklaring. Foto: Espedal, Jan Tomas

Selv om det er en nedtur at de nå stenger, syns han det er godt å få en avklaring.

– Nå har det vært så mye frem og tilbake. Nå er det godt få et svar: Vi stenger! Spesielt etter reglene om munnbind kom, har det tæret på, sier Ramfjord.