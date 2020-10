Mann dømt til forvaring for flere voldtekter og overfall

Lagmannsretten opprettholder forvaringsdommen på 15 år mot en mann som er dømt for en rekke voldtekter og overfall mot kvinner i Oslo.

En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 15 års forvaring for en rekke voldtekter og overfall. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

28. okt. 2020 21:04 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen ble i Oslo tingrett i september i fjor dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ni år for overfall mot ni kvinner. I ett av tilfellene mannen er dømt for overfalt han en kvinne bakfra i Tøyenparken i Oslo ved å ta kvelertak på henne slik at hun besvimte. Deretter voldtok han henne.

Han ble også dømt for voldtektsforsøk, to sovevoldtekter og flere andre tilfeller der han kvelte kvinner til de ble bevisstløse.

Mannen anket deler av dommen, og saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett tidligere denne måneden. Nå har lagmannsretten kommet fram til forvaringsdommen på 15 års forvaring med en minstetid på ni år opprettholdes. I tillegg ble oppreisningen til fire av kvinnene behandlet i ankesaken. Her ble han dømt til å betale summer på mellom 125.000 og 200.000 kroner til hver av kvinnene.

De fleste av overfallene skjedde på gata i Oslo i bydelene Bislett, Torshov, Bjølsen, Tøyen, Grünerløkka og St. Hanshaugen, der han fulgte etter kvinnene før han tok kvelertak på dem.

Mannen er også dømt en rekke ganger tidligere, blant annet for vold og voldtekter.