Saken oppdateres

Det var rett før klokken 12 at politiet på twitter meldte om at «det er endel berusede personer, og vi har hatt tilløp til flere ordensforstyrrelser», i Holmenkollen.

Ifølge NTB ble en person skadet i et masseslagsmål med 20–30 personer langs løypetraseen i Holmenkollen. Personen skal ha blitt slått ned av fire personer. Også denne meldingen kom ved 12-tiden.

Overfor Aftenposten bekrefter operasjonsleder Gjermund Stokkli at personen som ble slått ned er 16 år gammel. Han opplyser at stedet for slagsmålet ligger øst for bygningen som heter «Sporten» ved Frognerseteren.

– Vi har fortsatt flere patruljer på stedet, sier Stokkli ved 13.45-tiden.

– Vi kjenner ikke årsaken til slagsmålet, men i dette området er det en del berusede folk, også flere unge personer, som er så beruset at de trenger hjelp.

– Hvor gamle er disse personene?

– I alderen 16–20 år. Vedkommende som ble slått bevisstløs er 16. Han er nå ved bevissthet og fraktet bort av helsepersonell, sier Stokkli.

Fullt kaos på Slemdal stasjon

Ved 13.30-tiden kunne Aftenpostens team fortelle om kaos ved Slemdal T-banestasjon. Flere hundre ungdommer, mange av dem godt beruset, hadde tatt seg ned hit via Korketrekkeren. I den klassiske akebakken var det glatt underlag, og flere pådro seg forstuinger og andre skader.

På Slemdal ble pågangen av tilskuere fra Holmenkollen så stor at politiet midlertidig måtte stenge stasjonen for påstigning. Dette hindret ikke flere i å forsøke å komme seg inn på perrongene. Stemningen ble så amper at politiet la en person i bakken.

Cato Asperud i Sporveien opplyser at det å ikke ta om bord passasjerer på én avgang, men på neste, er en del av en planlagt trafikkavvikling. Et neste tog vil være bortimot tomt, og har plass til mange.

– Det er ulikt trykk på ulike stasjoner, og vi følger situasjonen tett, sier han.

Oppsummerer: Mye bedre enn ifjor

Lenge ble imidlertid årets femmil, som var i mål nærmere 12.30., arrangert med en upåklagelig stemning.

Over 30.000 var iføge politiet på plass på arenaen eller ute i marka da femmila startet i Holmenkollen lørdag. Tallet ble senere presisert til 25.000.

– Det er noen færre enn i fjor. Det kan nok ha med starttidspunkt å gjøre. Men stemningen er fantastisk. Det er masse folk ute rundt Frognerseteren og andre steder. Vi er veldig fornøyd, sa Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef for Holmenkollen Skifestival, til Aftenposten da femmilen var ordentlig i gang.

Morten Uglum

Ved 13.45-tiden oppsummerte hun dagen slik:

– Ja, det har vært noen situasjoner, og også vi har fått rapporter om mange fulle folk. Det er spesielt leit med slagsmålet. Det er litt ordensforstyrrelser og litt småkrangling også når noen fulle folk er på vei hjem. Men basert på politiets og våre egne rapporter synes vi dette går mye bedre enn i fjor.

– Slik vi ser det nå går det meste etter planen. De aller fleste var ute i god tid, fulge politiets anvisninger og har oppført seg bra, sier Nordskar.

Morten Uglum

– Det er roligere i år, da har også fyllenivået roet seg, fortalte Markus Pettersen og Marte Kilvær til Aftenpostens team.

Teamet kunne melde om mye folk, ølbokser, svære bål, lavvoer og musikkanlegg ved Frognerseteren. Flere var beruset, og de fleste av disse bare i god stemning og godt humør. Idet skiløperne passerte samlet folk seg langs gjerdet i vill jubel.

Straks løpet var over begynte folk å forlate Holmenkollen. Det var påfallende mange færre på tribunen da de tre russiske medaljørene skulle feires, enn under innspurten. På Kongetribunen var imidlertid kong Harald på plass.

Morten Uglum

Debuterte i Holmenkollen

Rammen ble satt med tykke snøfiller som dalte tett, men forholdsvis glisne tribuner inne på stadionanlegget i Holmenkollen.

Oppfordringen var klar: Gjør dette til en langt mer minneverdig Kollen-dag enn fjorårets. Arrangørens eget bidrag var å fremskynde starten fra kl. 14.30. til 10.00, sørge for godt med vakter på T-banen og rundt anlegget, og legge opp til at alle måtte av på Holmenkollen stasjon.

T-baneruten Holmenkollen Express vartet opp med orkestermusikk over høyttaleranlegget.

Søstrene Ella og Lilly Vestad, som Aftenposten traff på vei opp, hadde norske flagg i sekkene. Svenske Alf Åhren og danske Lars Karlson lot flaggene være. Åhren bekjenner at han holder mer med svenskene i dag.

Det er første gang de er med på folkefesten.

– Vi må jo heie og lage stemning, sa Lilly Vestad.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– I natt var det 2000–3000 ute i marka. Det gikk stille og rolig for seg. Det var ingen uønskede hendelser. Folk oppfører seg ordentlig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkeli ved Oslo politidistrikt.

– Dette lover godt for lørdagen?

– Dette lover godt, sa Stokkli lørdag formiddag.

Rett før kl. 11 meldte politiet likevel på twitter om en person som ble anholdt for ordensforstyrrelser. Ifølge politiet hadde han vært «meget ufin og aggressiv overfor andre publikum».

Vedkommende ble bortvist fra Holmenkollen av politipatruljen. Så ble det altså meldt om flere ordensforstyrrelser.