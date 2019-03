Saken oppdateres

Over 30.000 var iføge politiet på plass på arenaen eller ute i marka da femmila startet i Holmenkollen lørdag. Ytterligere 7000 var på vei, de fleste via T-banen. Ifølge representanter for arrangøren er dette færre enn under fjorårets femmil.

– Det er noen færre enn i fjor. Det kan nok ha med starttidspunkt å gjøre. Men stemningen er fantastisk. Det er masse folk ute rundt Frognerseteren og andre steder. Vi er veldig fornøyd, sier Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef for Holmenkollen Skifestival.

Debuterte i Holmenkollen

Rammen ble satt med tykke snøfiller som dalte tett, men forholdsvis glisne tribuner inne på stadionanlegget i Holmenkollen.

Oppfordringen var klar: Gjør dette til en langt mer minneverdig Kollen-dag enn fjorårets. Arrangørens eget bidrag var å fremskynde starten fra kl. 14.30. til 10.00, sørge for godt med vakter på T-banen og rundt anlegget, og legge opp til at alle måtte av på Holmenkollen stasjon.

T-baneruten Holmenkollen Express vartet opp med orkestermusikk over høyttaleranlegget.

Søstrene Ella og Lilly Vestad, som Aftenposten traff på vei opp, hadde norske flagg i sekkene. Svenske Alf Åhren og danske Lars Karlson lot flaggene være. Åhren bekjenner at han holder mer med svenskene i dag.

Det er første gang de er med på folkefesten.

– Vi må jo heie og lage stemning, sa Lilly Vestad.

Morten Uglum

– I natt var det 2000–3000 ute i marka. Det gikk stille og rolig for seg. Det var ingen uønskede hendelser. Folk oppfører seg ordentlig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkeli ved Oslo politidistrikt.

– Dette lover godt for lørdagen?

– Dette lover godt!, sier Stokkeli.

Rett før kl. 11 meldte politiet likevel på twitter om en person som ble anholdt for ordensforstyrrelser. Ifølge politiet hadde han vært «meget ufin og aggressiv overfor andre publikum».

Vedkommende ble bortvist fra Holmenkollen av politipatruljen.