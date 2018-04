Som navnet på den festivalen sier, er dette dager dedikert film fra Midtøsten og den arabisk talende verden.

Film fra Sør er en annen Oslo-festival som viser film fra andre kanter av verden en Hollywood, men Arabiske filmdager har et mer spisset fokus.

Festivalledelsen mener Oslo har godt av flere festivaler, og at Arabiske filmdager fyller et tomrom.

– Vi ser hvert år at publikumstallet øker, og at interessen for film fra denne regionen bare blir større og større. Rundt 90 prosent av filmene vises for første – og ofte eneste gang – i Oslo og Norge, så festivalen fyller et viktig tomrom. Samtidig ser vi at publikumet i Oslo er utrolig glade i filmfestivaler generelt. Det gjør at mange flotte festivaler kan arrangeres i byen, noe vi er glade for å være en del av, sier Kristian Takvam Kindt.

Arabiske filmdager

Kindt er prosjektleder for Arabiske filmdager, og han har også jobbet som forsker med Midtøsten som felt. I 2011, det første året dagene ble arrangert, kom det 1000 gjester. I fjor hadde festivalen over 4500 besøkende.

– Hvorfor er det så viktig at arabisk film har sin egen festival?

– Først og fremst fordi det er så utrolig mye god arabisk film. Filmene vi viser vinner priser på internasjonale festivaler, men når likevel ikke frem til det norske kinolerretet utenom under Arabiske filmdager. Du trenger ikke å være spesielt interessert i Midtøsten for å like arabisk film. Jeg er overbevist om at alle som liker film vil finne noe på programmet de vil like, hvis de bare tar sjansen, fortsetter han.

Fakta: Arabiske filmdager Tid: 19. til 22. april Sted: Vika kino Fullt program finner du her

Fokus på Syria

Med alt som skjer i verden, er det ikke rart at et av fokusområdene for årets festival er Syria. De viser et knippe filmer som gir deg innsikt i krigen i Syria – fra ulike vinkler.

– Særlig vil jeg trekke frem Of Fathers and Sons, som er et intimt portrett av en storfamilie som tilhører en Al-Qaida-alliert gruppe. Filmen viser hvordan hverdagslivet arter seg for jihadister i Syria mens krigen går på, forteller han.

Kristian Takvam Kindt benytter også anledningen til å trekke frem Ziad Doueri, en anerkjent og kontroversiell regissør fra Libanon. Doueri er festivalens hovedgjest.

– Hans siste film, Fornærmelsen, som åpner festivalen, var nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film og vant pris for beste skuespiller i Venezia. Så vi håper folk kommer og sjekker ut flere av hans filmer.

Her er tre andre anbefalinger fra Arabiske filmdager:

The Blessed

Regi: Sofia Djama

Sofia Djama Algerie, Belgia, Frankrike

Sofia Djamas spillefilmdebut vant tre priser under filmfestivalen i Venezia i fjor. Et intimt familiedrama fra Alger, hvor lengselen etter frihet trenger seg frem, men kolonitidens historie er fortsatt nær.

The Nile Hilton Incident

Regi: Tarik Seleh

Tarik Seleh Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Egypt

Actionfylt politithriller fra Egypt med Fares Fares i en av hovedrollene. Filmen mottok juryprisen under fjorårets Sundance-festival.

Sheikh Jackson

Regi: Amr Salama

Amr Salama Egypt

En film som både er en kjærlighetserklæring til en av verdens største artister, men som også tar opp religiøs fanatisme. En ung imam får en identitetskrise da han hører at Michael Jackson er død.