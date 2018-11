Kvinne (50) dømt til 13,5 års fengsel for drap på ektemannen

Kvinnen ble kjent med sin gambiske ektemann (37) under et feriebesøk i Gambia i 2011. De ble kjærester og giftet seg året etter.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett startet ektemannen raskt på norskkurs etter at han kom til Norge. Han fikk fast ansettelse på et bakeri. I tillegg hadde han en deltidsjobb.

Forholdet mellom domfelte og hennes 12 år yngre ektemann var preget av mye krangling og et tidvis høyt konfliktnivå. Mye av kranglingen skyldtes at ektemannen, etter tiltaltes syn, ikke bidro nok økonomisk. Noe av kranglingen gjaldt tiltaltes alkoholbruk, heter det i dommen fra tingretten.

Tiltalte har i retten fremholdt at ektemannen utsatte henne for vold i forbindelse med kranglene. 50-åringen søkte om separasjon fra mannen to ganger, men begge søknadene ble trukket tilbake.

Kom hjem 15 minutter før han ble drept

Den kvelden drapet fant sted, kom offeret hjem cirka 15 minutter før han ble knivstukket i brystet og i halsen med en kjøkkenkniv. Dette skjedd rett etter at paret hadde kranglet.

Kranglingen startet med at ektemannen klandret kona fordi hun hadde drukket alkohol. Den utviklet seg til å handle om økonomi da ektemannen hadde konkrete planer om et huskjøp i Gambia.

Tiltaltes sønn, som var i slutten av tenårene, ringte nødetatene da stefaren ble knivstukket. Også kvinnens andre sønn var i boligen.

Ambulansepersonell og lege ankom stedet etter få minutter. De så raskt at livet ikke kunne reddes.

Mener det var nødverge

Da saken kom opp i Oslo tingrett, hevdet kvinnen at hun hadde handlet i nødverge. Derfor mente hun at hun måtte frifinnes.

Domfelte kunne i retten fortelle om flere episoder der hun var blitt slått og truet av sin ektemann. Ifølge dommen er ikke alle beretningene fra kvinnen troverdige.

«Heller ikke historien om at NN knuste en glassbolle, og at tiltalte aldri kastet eller knuste gjenstander, er troverdig. Det vises særlig til sønnenes forklaringer om at tiltalte var den som pleide å kaste gjenstander, og at hun ved en anledning kastet en glassbolle i TV-en slik at den knuste», står det i dommen.

Enkeltelementer i tiltaltes forklaring har likevel en viss støtte i bevisførselen.

«Forklaringen om «knivepisoden» i 2014 underbygges av forklaring fra vitnet NN. Det fremstår imidlertid som tvilsomt om episoden var så skremmende som tiltalte hevder», kommer det frem i dommen.

Sønnen ble sentralt vitne

Ifølge kvinnen var det ikke meningen å drepe ektemannen, men å få ham bort. Han skal ifølge 50-åringen ha vært truende og hadde et truende blikk. Hun skal ha vært redd for livet sitt da han tok tak i henne.

Retten finner ikke tiltaltes forklaring troverdig. Hun har i avhør forklart seg noe annerledes om hendelsesforløpet. Avgjørende er imidlertid at sønnene på vesentlige punkter har forklart seg annerledes enn moren.

Ifølge den ene sønnen forsøkte offeret å roe ned tiltalte. Sønnen så at avstanden mellom ektefellene var om lag 1 meter, og tiltalte hadde en kniv i hånden som hun viftet mot 37-åringen. Hun holdt hånden opp med knivspissen vendt fremover og knivbladet vendt nedover.

Sønnen gikk tilbake til rommet sitt for å hente telefonen for å ringe politiet da han hørte 37-åringen skrike svært høyt. Sønnen tilkalte da ambulanse.

«Sønnen sprang tilbake til stuen, og så at NN var knivstukket i halsen. Tiltalte sa da noe slikt som «you don’t fuck with me, du ser hva som skjer», står det i dommen.

200.000 i oppreisning

I skjerpende retning har retten lagt på at det er tale om et partnerdrap – drap på ektefelle i hans eget hjem. Drapet er utført av en av avdødes nærmeste og på et sted hvor han hadde grunn til å føle seg trygg.

I tillegg til en straff på 13,5 år må kvinnen betale offerets mor 200.000 kroner i oppreisningserstatning.