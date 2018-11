Johansen måtte gå av etter Dagbladets avsløringer om uregelmessigheter, blant annet knyttet til ansettelser av Johansens forlover, datter og svigersønn i foretaket.

Saken har en ekstra dimensjon ved at Johansen er bror av byrådsleder Raymond Johansen.

Fakta: Dette er Omsorgsbygg KF Et kommunalt foretak (KF), eid av Oslo kommune, somforvalter milliardverdier. Har ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av en rekke ulike typer kommunale bygninger, blant annet barnehager og sykehjem. I kjølvannet av høstens avsløringer om uregelmessigheter valgte styreleder Øyvind Christoffersen å trekke seg.

Johansens lønn som direktør har vært bygget opp av en grunnlønn og et personlig tillegg. Etter en overgangsperiode med full lønn frem til 1. april 2019, beholder han grunnlønnen sin på knappe 1,2 millioner kroner i året.

Men NRK har avdekket at han har hatt et svært spesielt personlig tillegg, i strid med kommunens regelverk i senere år. Tillegget – som er ment som en resultatlønn som avhenger av måloppnåelse – var satt til 25 prosent av grunnlønn, slik at det i stedet automatisk ble økt hver gang grunnlønnen ble justert, skriver NRK.

Inngikk ny avtale – muntlig

I 2015 ble åremålsstillingen hans lyst ut på nytt, og han fikk den på nytt. Da ble også kontrakten fornyet. Styret inngikk da en muntlig avtale med ham om å fortsette ordningen – selv om styret ikke hadde fullmakt til å inngå en slik avtale.

– Det er arbeidsrettslig problematisk å gi dårligere arbeidsvilkår i løpende arbeidsforhold. Derfor ble vilkårene videreført i åremålet fra 2015, sier kommunaldirektør Eli Vorkinn til NRK. Hun leder byrådsavdelingen for næring og eierskap, som Omsorgsbygg hører inn under.

Johansen viser overfor NRK til at vilkårene ble fastsatt av styret, og han sier følgende:

– Jeg har aldri bedt om eller forhandlet om høyere lønn.

Frp: – Hvordan er det mulig?

Nå krever både Høyre og Frp en redegjørelse fra byrådet, slik de har krav på i henhold til bystyrets reglement.

«Hvordan kan tidligere direktør Johansen ha mer lønn enn styret har fullmakt til å gi?», er blant de skriftlige spørsmålene fra Aina Stenersen (Frp).