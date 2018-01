Minus fem grader i luften, overskyet og fem centimeter nysnø. Slik var forholdene ved Kikutstua i Nordmarka søndag, som Skiforeningen oppsummerer slik: «Det er nå fantastiske forhold i Marka».

Totalt ligger det nå mellom 80 og 135 centimeter snø i Nordmarka, og mye tyder på at vinteren 2018 vil bli mer snørik enn på mange år.

Den Norske Turistforening (DNT) feirer også 150-årsjubileum denne helgen, og markerer det med «Verdens største utebursdag» 140 steder i landet.

Der var blant andre Victoria Asker-Westheim, som akkurat hadde fått skiene trygt plassert på beina, men likevel så litt skeptisk ut på toppen av den lille nedkjøringen mot Sognsvann.

Torgeir Strandberg

– Den er den første skituren i år, så vi får se hvor tålmodig hun er. Vi skal i første omgang ha en liten runde her, sier far.

Torgeir Strandberg

Turistforeningen hadde stelt i stand en lang rekke aktiviteter for barn og voksne ved Sognsvann søndag.

– Turistforeningen er blitt en folkebevegelse, sier Berit Kjøll, styreleder i DNT.

Hun sitter rundt bålet sammen med blant andre nyslått klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og drikker kaffe.

Torgeir Strandberg

– Vi feirer at Turistforeningen er 150 år, at friluftslivet aldri har hatt en sterkere posisjon enn det har i dag. Det er gledelig at vi har over 40 000 deltagere på bursdagsselskapet over hele landet, sier Kjøll.

Hun tror at Thomas Johannessen Heftye ville vært stolt hvis han hadde sette hva DNT er i dag.

– Det var 223 medlemmer da det ble stiftet for 150 år siden, 12 damer. I dag er det vokst til å bli en bevegelse med 310 000 medlemmer, sier Kjøll som etter å ha vært med på skileik og pølsegrilling, skulle videre ut på en skitur i marka.

Lorns Bjerkan

Ditti Nordgaard og Thomas Rasmussen er fra Danmark og sier de ikke er helt vant med å gå på ski.

– Nå har vi gått en runde her og det ble noen fall, men Hedvig liker når det fort i nedoverbakken. Da ler hun, sier Thomas.

Torgeir Strandberg

Bursdagsfeiring på Sarabråten

På Sarabråten i Østmarka i Oslo forsøkte de å gjenskape vinteraktiviteter slik de var for hundre år siden, og oppfordret folk til å komme i bestefars nikkers og med bestemors ski. I tillegg stilte DNT med varme griller.

Sarabråten var et sentralt sted for hopp, slalåm og langrenn på første halvdel av 1900-tallet, og eieren, Thomas Heftye, var DNTs første formann.

Lørdag kveld fylte DNT Oslo Spektrum med friluftsfolk og artister under ledelse av Anne Lindmo.

Torgeir Strandberg

Foreløpig melder Yr.no om stabilt kaldt vær til og med tirsdag i Oslo. Fra onsdag er det meldt mildvær med opptil seks plussgrader.

Torgeir Strandberg