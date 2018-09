Sykkelen ble låst fast til en lysstolpe på en trafikkøy av personen bak Twitter-kontoen @delveien. Sykkelen fungerte som et minnested med blomster og lys etter dødsulykken.

38-åringen ble påkjørt av en lastebil i det sterkt trafikkerte krysset Langkaia/Tollbugata/Operagata.

Sjåføren av lastebilen er siktet i saken, men nekter seg skyldig i å ha brutt den generelle aktsomhetsbestemmelsen i Vegtrafikklovens paragraf 3.

– Vi har fjernet sykkelen fra trafikkøya fordi vi ikke ønsker at den skal ta bort fokuset fra trafikkbildet, sier Eirin Torgersen, prosjektleder for veidrift i Statens vegvesen.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB Scanpix

Hun viser til at dette krysset har et komplekst trafikkbilde med syklister, gående, biltrafikk og anleggstrafikk.

– Vi ønsker ikke å ta bort fokus fra trafikken.

– Mange reagerer på at dere har fjernet denne sykkelen?

– Det kan godt hende at mange vil reagere sånn. Vi har forståelse for at dette kan være en fin måte å minnes noen på, så det er ikke det som er saken.

– Kunne dere ikke ventet til etter kvinnens begravelse?

– Det vil ikke være noe mindre trafikkfarlig da.

Torgersen forteller at personen som satte ut sykkelen, har satt opp en ny sykkel i utkanten av det samme krysset.

– Den kan få stå hvis den blir festet til en benk i stedet for signalstolpen, sier Torgersen.

Ett av problemene med at den er festet til signalstolpen, er at folk i rullestol ikke når frem til knappen som gir dem og fotgjengere grønt lys

Fjerningen av den første sykkelen har fått mange kommentarer på sosiale medier. En syklist skriver på Twitter at «det må jo bare være en god ting hvis det får bilførere til å heve blikket fra mobilen og opp på veien».