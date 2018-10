– De fleste av dødsulykkene der syklisten blir drept av tunge kjøretøyer, skjer i kryss i bymessige strøk. Fra før vet vi at mange av disse ulykkene skjer idet lastebiler svinger til høyre, sier seniorrådgiver Torstein Bremset i Vegdirektoratet.

Han er prosjektleder for den ferske rapporten Tungt møter mykt – Ulykker i by med tungekjøretøy og myke trafikanter. Bremset påpeker at det kommer til å bli flere syklister og mer godstransport i norske byer fremover.