David Adampour er Årets osloborger

Oi, det er stort da. Det er veldig hyggelig å bli satt pris på, sier David Adampour om at Aftenpostens lesere har kåret ham til Årets osloborger 2018.

Det har vært et travelt år for 30-åringen som driver Rema 1000-butikken i Torggata i Oslo sentrum. Adampour og de andre ansatte ble kjent for mange gjennom TV 2-programmet Vårt lille land denne høsten.

– Det har vært veldig mange henvendelser. Det er mange som sliter der ute, flere enn man kanskje skulle tro. Jeg møter menneskene og gjør det jeg kan, for det er ikke alltid så mye som skal til for å skape forandring, sier Adampour.

– Vi har fått prisen sammen

– Jeg er veldig glad for at det ble David, han fortjener det. Han tenker ikke bare gevinst, men også på at de ansatte skal ha det godt med seg selv, sier Meryem Kara.

Hun er en av de 28 ansatte i butikken der David Adampour er sjef. Han ansetter kun folk som har utfordringer med å få jobb andre steder, og vet godt hvordan det er å føle seg utenfor etter tre år i spesialklasse på barneskolen. I dag jobber to av Adampours gamle klassekamerater også i Torggata.

– Her kan man være seg selv, sier Kara, mens hun og Adampour tar en kaffe på pauserommet og snakker om da Kara startet i jobben.

– Vi har fått denne prisen sammen. Her er det viktigste å jobbe med hjertet, og de andre er minst like glade som meg, sier han.

Det er tredje juledag og bare noen timer siden Adampour landet på flyplassen etter juleferien i Uganda. Han rakk så vidt å gjøre litt yoga før han dro tilbake på jobb.

Fakta: Årets osloborger Aftenposten har delt ut prisen siden 2004. Blant tidligere vinnere er Wenche Foss, Gunnar Sønsteby, Frode Kyvåg og Mohamed Fariss. En jury velger ut årets finalister blant innsendte forslag fra leserne. Deretter stemmer leserne frem Årets osloborger.

Fakta: David Adampour (30) Norsk-iransk kjøpmann. Født og oppvokst i Oslo. Bor på Grünerløkka. Driver Rema 1000-butikken i Torggata, der han kun ansetter personer som har vansker med å få seg jobb andre steder.

Stort flertall av stemmene

Adampour håper oppmerksomheten rundt kåringen kan få flere arbeidsgivere til å tenke litt annerledes når de skal ansette folk. Det viktigste er å få folk til å tro på seg selv, mener han:

– Man ser etter det perfekte, samtidig som stadig flere sliter med å passe inn. Det er mange som bare trenger å bli trodd på. Tallene for bedriften er ganske gode. Det viser at selv om vi har ansatte som er litt annerledes, har de noe å bidra med.

Adampour ble kåret til Årets osloborger med et overveldende flertall av stemmene.

Ordføreren inviterer

– Er det noe vi trenger i vårt samfunn, så er det arbeidsgivere som gir folk en sjanse. Det å ha en jobb å gå til og være en del av et fellesskap har stor verdi. Det er noe vi kjenner på alle sammen, sier Oslos ordfører Marianne Borgen (SV).

Hun synes utmerkelsen er veldig fortjent, og håper Adampours eksempel kan inspirere flere.

– Han er en utrolig ressursperson. Jeg gleder meg til å invitere ham på en kopp kaffe over nyttår for å høre mer om hans måte å tenke og jobbe på, sier Borgen.

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gratulerer Adampour med prisen:

– David er en ekte ildsjel som gjør Oslo til en bedre by. Han har en sterk personlig historie som han bruker på imponerende vis til å gjøre hverdagen bedre for andre, særlig sine ansatte og kunder på Rema 1000 i Torggata. Oslo trenger flere ildsjeler som ham.

Sjefredaktør i Aftenposten Espen Egil Hansen synes det er hyggelig at Aftenpostens lesere har stemt frem David Adampour til Årets osloborger:

– Det er mange som peker på at det er få jobber for dem som ikke har høyere utdanning eller av ulike grunner faller utenfor. David Adampour gjør noe med det. Som Rema-kjøpmann i Torgata har han bare to krav når han ansetter: De må være annerledes, og de må være motiverte.

– Når Aftenpostens lesere nå har valgt Adampour til årets Oslo-borger, så er det en anerkjennelse av arbeidet han gjør og en påminnelse om at vi alle har et ansvar for å skape et samfunn hvor alle har muligheter, sier Hansen.

Årets Osloborger-diplom overrekkes David Adampour under Aftenpostens nyttårskonsert i Oslo Konserthus lørdag 5. januar.