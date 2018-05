Tenåring slått ned på Ekeberg

Rett etter klokken 06 lørdag fikk politiet melding om at en person i slutten av tenårene var blitt slått ned i Utsikten på Ekeberg.

– Han blødde fra ansiktet og var også bevisstløs i en lite periode. Han er nå kjørt til legevakt, sier Bente Otterstad, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til Aftenposten ved 07-tiden.

Gutten, som er i slutten av tenårene, gikk i følge med to andre da han skal ha blitt angrepet av fire personer. Etter angrepet skal de fire ha satt seg i en bil og kjørt mot Oslo sentrum. Flere politipatruljer ble raskt dirigert til stedet.

– Vi har stoppet flere biler i forbindelse med angrepet. Akkurat nå sjekker vi en bil som vi mistenker har en tilknytning til angrepet. I den sitter det en person, så vi leter fremdeles etter flere gjerningspersoner, sier Otterstad.

Politiet vet foreløpig ikke hvorfor tenåringen ble angrepet. Ifølge guttens egen forklaring var angrepet uprovosert.

– Vi holder på å avhøre vitner. Det er litt for tidlig for oss å si hva som var foranledningen for angrepet, sier Otterstad.