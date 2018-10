Politiet har fått over 150 tips etter drapet på Majorstuen

Det er så langt ikke pågripelse i saken, og etterforskningen pågår for fullt, meddeler Oslo politidistrikt gjennom en pressemelding lørdag formiddag.

– Politiet har fått mange tips og konkrete opplysninger som det har vært jobbet med gjennom natten, og arbeidet fortsetter for fullt nå utover lørdagen, sier politiinspektør Grete Metlid.

Politiet har fått over 150 tips i saken etter at politiet offentliggjorde bilder av en ung mann som de mener kan kobles både til et ran på Majorstuen samme morgen og drapet. Det skriver Metlid i en SMS til Aftenposten lørdag ettermiddag.

Politiet tror at mannen har gått langs Frognerelva til Skøyen togstasjon.

Ble drept i leiligheten

24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen ble drept i sin leilighet på Majorstuen mandag. Han ble sist sett i live av to kamerater som han deler leiligheten med.

Privat

Kameratene dro fra leiligheten cirka klokken 07.50. Paltto skulle møte på jobb i Oslo sentrum klokken 09, men møtte aldri opp.

Han ble funnet skadet av en tredje kamerat rett etter klokken 12 mandag. Politiet kunne mandag kveld konstatere at de står overfor en drapssak. Nå leter store politistyrker på den etterlyste mannen.

– Vi mener at denne personen kan knyttes både til drapet i Arbos gate og ranet i Essendrops gate, sier politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo under politiets pressekonferanse fredag formiddag.

Mannen som er etterlyst har en veldig karakteristisk tatovering på venstre hånd, formet som noe som kan ligne en halvmåne, et sverd eller en machete og en stjerne. Symbolet ligner på det som finnes på flagget til Angola.

Ut av landet?

Det er fullt mulig at mannen kan ha kommet seg ut av Norge. Det sier tidligere politietterforsker og forfatter Jørn Lier-Horst til VG lørdag.

– Jeg tror politiet har hatt bildet et par dager, og at de har gått ut til grensepasseringer slik at de har en tollsperre på han. Jeg frykter at mannen som er etterlyst, som snakker gebrokkent norsk og utenlandsk utseende, allerede har kommet seg ut av landet, at han har tilhørighet i en annet land enn Norge.