Mange har en mening om den 400 meter lange kolossen midt i Oslo sentrum, men få forsvarer den. Helt siden den åpnet for 30 år siden har den møtt kritikk.

Fakta: «Oslos styggeste bygning» Galleri Oslo ble bygget av Oslo kommune i perioden 1986–1989. Tegnet av LPO Arkitekter. Var tenkt som en 400 meter innendørs butikkgate. Det åpnet i en økonomisk nedgangstid, og samtidig sto kjøpesenteret Oslo City over gaten ferdig og vant kampen om kundene. I 2008 ble Galleri Oslo kåret til Oslos styggeste bygning av den nå nedlagte lokalavisen Aftenposten Aften. Siden er dette stempelet blitt hengende ved. I dag er det fullt utleid og brukes hovedsakelig til kontorvirksomhet. Største eier av det private eiendomsselskapet Oslo Areal. Nest størst er Akershus fylkeskommune. Den tredje store eieren er Linstow eiendom. Sammen har de nær 90 prosent.

I fjor høst åpnet Galleri Oslos eiere for første gang for å rive den store bygningen. De betalte fem arkitektfirmaer for å lage forslag til hvordan det i stedet kunne bli.

Onsdag presenteres tegningene offentlig.

Dette foreslår arkitektene

Alle fem forslag er variasjoner over samme temaer:

Det er tenkt bygges ett eller to nye, store høyhus nærmest Plaza. Det kompenserer for at andre deler av den store eiendommen åpnes opp og bygges lavere.

Dagens Galleri Oslo er på cirka 19.000 m², og tomten er relativt lavt utnyttet til å være så sentral i byen. Med alle forslag mangedobles bygningsmassen, for å gi lønnsomhet til prosjektet. Dette lå som premiss fra eiernes side.

Det meste kan bygges i etapper, og Akerselva kan graves frem i dagen tvers over eiendommen. Alle forslag åpner dessuten for at Nylandsveien, siste rest av det overbygde motorveisystemet i sentrum, senere kan rives. Dette var et premiss fra eierne.

Det er tenkt boligbebyggelse på østre del av eiendommen, som trappes ned i høyde og knyttes sammen med boligbebyggelsen på Grønland.

Det lages nye torg og passasjer for fotgjengere på bakkeplan tvers gjennom bebyggelsen, i stedet som i dag, hvor man må gå rundt.

Vil ta et tiår, minst

– Vi er midt i en evaluering av de ulike forslagene. Målet er at vi før sommeren skal beslutte om vi skal sette i gang prosessen med å omregulere eiendommen, sier Mona Ingebrigtsen.

Hun er administrerende direktør i Oslo Areal, som er største eier (46 prosent). Nest størst er Akershus fylkeskommune (31 prosent), som har kontorer der i dag, men planlegger å flytte innen 2024. Antagelig vil de da selge seg ut.

– Det vil uansett ta et tiår før noe skjer, advarer Ingebrigtsen.

Mange leietagere i dagens bygning har langvarige kontrakter de må ta hensyn til. I tillegg kan arbeidet med en full reguleringsprosess, et såkalt planprogram, ta så mye som 4–5 år fra det sendes inn til kommunen til det vedtas i bystyret.

I beste fall.

I et tiår har det over gaten for Galleri Oslo vært jobbet med planer for et nytt høyhus der Postens gamle brevsenter ligger. Men KLPs plan om å reise hovedstadens høyeste bygning er ennå ikke vedtatt av bystyret.

Få bussene vekk

Et stort, foreløpig ubesvart spørsmål er hva som skjer med Bussterminalen.

I dag ligger den integrert i Galleri Oslo. Men Ruter og Oslo kommune arbeider med planer om å bygge ny bussterminal tvers over sporområdet på Oslo S. Statlige Bane Nor, som eier Oslo S, er imidlertid sterkt imot. Ingen kan i dag si om planen faktisk vil bli realisert.

Antagelig er spørsmålet avgjort lenge før en ny reguleringsplan for Galleri Oslo skal vedtas. I motsatt fall har de fem arkitektene samme løsning: Legg bussterminalen under bakken, slik at fasadene mot gaten kan brukes til noe annet.

I fjor høst vedtok bystyret i Oslo, om enn uforpliktende, at de ønsker å åpne opp Akerselva her.

– Galleri Oslo ble aldri den suksessen den var tiltenkt. Det som skulle være Europas lengste handlegate, ble et tomt skall og en barriere mellom Grønland og den nye bydelen som nå vokser frem i Bjørvika. Det er svært positivt at eierne nå ser på hvordan de kan få utviklet dette området, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).