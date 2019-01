Etter 20 år i jobben som øverste leder for Oslo Plan- og bygningsetaten, går etatsdirektør Ellen de Vibe (66) av som leder.

Det opplyser Oslo kommune om i en pressemelding tirsdag. De ansatte i etaten ble informert på et allmøte i forkant.

Ellen de Vibe fyller 67 år i slutten av måneden og varsler at hun 1. juni trer av.

– Jeg er stolt over arbeidet som våre faglig meget dyktige medarbeidere har bidratt med. Jeg kommer til å savne arbeidet og kollegene, men vet at etaten vil leve et godt liv videre uten meg, sier de Vibe i pressemeldingen.

Arbeidsmiljøet granskes

I fjor høst ble det avslørt at Arbeidstilsynet er blitt varslet om arbeidsforholdene i etaten. En mangeårig tillitsvalgt fortalte til NRK om det som etter hennes vurdering var en ukultur i ledelsen og utviklingen av en fryktkultur i etaten.

Med utgangspunkt i dette har byrådet besluttet at rådgivningsselskapet Deloitte skal kartlegge arbeidsmiljøet i etaten.

I pressemeldingen fra kommunen fremgår det ikke hvorvidt dette har vært utløsende for at Ellen de Vibe nå går av. I henhold til kommunens ansettelsesregler kunne hun, hvis hun selv ønsket det, ha fortsatt til fylte 70 år.

Store endringer i hennes tid

Etaten, med rundt 450 ansatte, har ansvar for saksbehandling av byggesaker og reguleringsplaner i hovedstaden. I perioden de Vibe har ledet etaten har Oslo hatt en av sine største vekstperioder i moderne tid.

Det er i disse årene utviklingen av Bjørvika har funnet sted. Under hennes ledelse er også Småhusplanen blitt til. Arbeidet med Hovin-byen, transformasjonen av tidligere industri- og næringsområder i aksen Ensjø-Økern til boligområder, er også skjedd under de Vibes ledelse.

Totalt 55.000 nye boligenheter er godkjent bygget av etaten i hennes periode som leder.

– En markant skikkelige

– Ellen de Vibe har med betydelig fagkunnskap og engasjement vært en markant skikkelse i Oslos byutvikling i to tiår. Hun har vært en tydelig faglig rådgiver for Oslos politikere, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Hun viser ikke minst til de Vibes rolle i arbeidet med å realisere den såkalte Fjordbyen.

– De Vibe har gitt Plan- og bygningsetaten en tydelig stemme i byutviklingen og i alt sitt arbeid holdt den faglige fanen høyt, sier Marcussen.