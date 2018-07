Så mye som 50 liter kloakk i sekundet (rundt 720.000 liter) kan renne ut i Alnaelva og videre ut i fjorden i løpet av to netter i juli på grunn av utslippene. Kloakkutslippet skyldes sikringstiltak knyttet til Follobanens tunnelboring under Kværnertunnelen.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vil sørge for å legge ut lenser foran utløpet av Alna for å samle opp søppel som kommer med avløpsvannet, men kan ikke garantere at de vil klare å samle opp alt.

I et møte mandag bestemte derfor kommunen at sjøbadet må stenges etter at kommuneoverlege Tore Steen frarådet bading på Sørenga, skriver Nettavisen.

– Vi har derfor besluttet å stenge Sørenga dagen etter utslippet, fram til vi får klarhet i om noe avløpsvann har rent ut i elva og i fjorden, og da får tatt analyser av vannkvaliteten, sier kommunikasjonssjef i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Richard Kongsteien.

Både vindretning og tidevannsforholdene vil være viktige faktorer for hvor mye forurensning som slippes ut i Oslofjorden på grunn av utslippene og kommunen ønsker å være føre var i tilfelle forurensningen blir for stor.

Det er ennå ikke helt avklart når utslippene vil finne sted.

I slutten av mai ble sjøbadet stengt i flere dager etter at nærmere 50.000 liter fyringsolje rant ut i Alnaelva.