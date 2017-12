Vil sette endelig punktum for planene om akvarium i Oslo

I høst ble det kjent at Selvaag-konsernet ønsker å bygge et akvarium på Fornebu i Bærum, rett utenfor bygrensen. Med over 7 millioner liter vann og over 10.000 kvm. areal vil det bli Nord-Europas største.

– Jeg vil gratulere Bærum og Selvaag med planene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

I 80 har politikere og mange andre drømt om, diskutert og utredet akvarium i hovedstaden, men uten at det har materialisert seg. Oslo Ap har hatt det programfestet i årevis. I sin tid ville de legge det til Bjørvika, men tapte. På den tiltenkte tomten reiser det nye Munch-museet seg.

Nå ønsker Johansen og partikollega Victoria Evensen, som leder byutviklingskomiteen i bystyret, å sette et endelig punktum for spørsmålet. De viser til at man allerede har klart å fylle Oslos 12 kilometer lange sjøpromenade med liv og aktivitet. Og snart kommer nybyggende Deichmanske bibliotek og Munch-museet.

– Vi har klart å lage en kultur- og opplevelsesakse. Når Fornebubanen står klar, blir det dessuten enkelt å komme seg til det nye akvariet. Så skal vi klare å fylle Vippetangen med annet innhold. Et akvarium der ville uansett fått en mye mindre størrelse, sier Evensen.

Startet i mellomkrigstiden

Også i 1939 styrte Ap hovedstaden, den gang med ordfører Trygve Nilsen. Etter flere års diskusjon bestemte bystyret seg dette året for å bygge et akvarium i kjelleren til det da splitter nye Rådhuset.

Krigen satte en stopper for det, men få år senere ble planene relansert. Siden har forslagene vært mange, blant andre: Bygdøy (1952), Stilla ved Akerselva (1963), Snarøya (1966), Tjuvholmen (1985), Bjørvika (1994).

Stein Erik Kirkebøen

Det hittil siste forslaget er det nå ledige Filipstad-området, den siste store «indrefileten» som skal utvikles. Nå vil Raymond Johansen ta akvarium ut av diskusjonen der.

Ferdigbygget i 2022?

Akvariet på Fornebu er et godt stykke unna å kunne åpne. Foreløpig har Selvaag presentert skisser. Nå skal reguleringsprosessen i gang, og planene må godkjennes av kommunestyret i Bærum. Selvaag håper det kan stå klart allerede i 2022–23.

Regningen tar konsernet. De har vurdert kostnaden til å kunne bli over 1 milliard kroner.

Haptic Architects/MIR

Selvaag har vært tydelige på at akvariet i seg selv ikke er et kommersielt prosjekt med god avkastning. Men de håper at det kan bli en stor opplevelse og samtidig bidra til å løfte hele Fornebu-området. Der er Selvaag en av de store boligutviklerne.

– Dette er et initiativ jeg har ønsket velkommen. Det kan bli en internasjonal attraksjon. Det vil passe inn på den mulige plasseringen på Fornebu, men arkitekturen er viktig. Det må bli et smykke og avspeile overgangen mellom land og sjø, sier ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) i Bærum.

Hun kommer samtidig med en utfordring tilbake til Oslo-politikerne: Man må få på plass en fergeforbindelse.

– Selvaag har selv uttalt at de kan komme i gang i 2020. I mellomtiden håper jeg vi har en elferge på plass i det samme området.