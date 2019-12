Per Anders Johansen

Flere tog er innstilt og det har vært store forsinkelser fra onsdag ettermiddag og utover kvelden.

– Vi har feil to steder: På Østfoldbanen er det vært strømløst i ett spor mellom Oslo S og Bekkelaget. Et tog ble stående strømløst i det ene sporet og det har vi nå dratt ut. På Høvik stasjon er det en sporveksel som er ute av kontroll, sier Gunnar Børseth i Bane Nor.

Feilene fører til både forsinkelser og innstillinger.

– Det er forskjellige konsekvenser, men det går i alle fall tog.

Trøbbelet begynte rundt klokken 14, opplyser Vy.

– Det betyr at det er færre spor i bruk, så vi må innstille en del avganger og henvise publikum til de togene som går, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

De fleste kanselleringene var mellom Skøyen og Stabekk, men også enkelte avganger fra Oslo S som er blitt påvirket.

– Det er veldig mye trafikk på denne strekningen slik at hele systemet blir påvirket, sier Scholz.

Det betyr lengre ventetid og fulle vogner. Passasjerene må utnytte hele toget, sier kommunikasjonssjefen.

Strømproblemene mellom Oslo Sog Bekkelaget fører til at noen avganger har vært innstilt mellom Oslo og Moss, og Oslo og Mysen.