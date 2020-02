– Det er snakk om en personpåkjørsel som har skjedd ved Grønland T-banestasjon i østgående retning, sier kommunikasjonssjef i Oslo Sporveier Cato Asperud til Aftenposten.

Til NTB opplyser operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt at det var en person i elektrisk rullestol som havnet i sporet og ble påkjørt av en T-bane i nokså lav hastighet.

– Vedkommende er hentet ut og er lettere skadd, sier operasjonslederen til NTB. Hun forteller videre at det mest sannsynlig er snakk om et uhell.

Flere stengte sentrumsstasjoner

I en periode stoppet ingen T-banetog ved Ensjø, Tøyen, Grønland og Jernbanetorget. Like før klokken 13.30 meldte Sporveien at trafikken var igang igjen, men at det ville medføre forsinkelser.