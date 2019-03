– Nå er trafikken i gang igjen, men vi vet foreløpig lite om årsaken, sier Ragnhild Aagesen, pressevakt i Bane Nor.

Hendelsen rammet en rekke linjer og avganger i morgenrushet. Nødmeldingen kom fra utstyr som de ansatte på toget har tilgang til.

– Togene er satt i gang med litt nedsatt hastighet, men siden de stopper på Oslo S uansett, vil dette neppe ha stor effekt på trafikken, sier Aagesen.

Det som har effekt på trafikken, er problemer med signalanlegget mellom Skøyen og Oslo S.

NSB opplyser at selv om det er åpent for togtrafikk, fører problemene til forsinkelser: «Åpnet for togtrafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.»

