Mannen som ble knivstukket ble sendt til sykehus med det som ble antatt å være alvorlige, men ikke livstruende skader. Da han kom til behandling, viste det seg at skadene ikke var veldig alvorlige.

– Nei, skadene oppgis ikke å være alvorlige. Vi har heller ikke pågrepet noen i saken. Politiet har ingen opplysninger gjerningspersonens identitet, sier leder på Krimvakten, Trine Jorkjen til Aftenposten.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 08.30 torsdag. Hendelsen skjedde ved 7-Eleven i Brugata i Oslo, et område hvor det ofte oppholder seg mange narkomane og hvor det foregår narkotikaomsetning.

– Saken etterforskes ved Sentrum politistasjon. Vi har ikke avdekket hva som var årsaken til knivstikkingen, sier Jorkjen.

Da er en person pågrepet og mistenkt for knivstikkingen. Han ble pågrepet uten dramatikk i en leilighet på Enerhaugen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 16, 2019

Vitne til VG: Uprovosert angrep

Politiet sier det er for tidlig å si noe om motivet for handlingen.

Knivstikkingen skal ha skjedd utendørs. Et vitne VG har snakket med, sier angrepet skjedde helt uprovosert. Han fulgte etter gjerningsmannen en periode, men vedkommende begynte å løpe da han så at noen fulgte etter ham. Ifølge vitnet ble fornærmede knivstukket i ryggen.

13.40 meldte politiet på Twitter at en person var pågrepet. Politiet fant frem til mannen i en leilighet på Enerhaugen.

Senere har politiets etterforskning vist at det ikke har vært grunnlag for å sikte mannen for ugjerningen.