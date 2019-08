Frp trekker tilbake brosjyre med feil informasjon om byggeprosjekt

– Jeg hoppet i stolen da jeg så brosjyren. Det som står der, er åpenlyst feil, sier Einar Wilhelmsen, leder av MDG i Oslo.

Han sitter selv i bydelsutvalget i bydel Østensjø og reagerte på at Frp i bydelen skriver i sin valgkampbrosjyre at det rødgrønne byrådet i Oslo støtter et byggeprosjekt med blokkleiligheter på tomten etter Eterfabrikken. Fabrikken lå i Eterveien før den flyttet til Furuset.

Frp oppfordrer velgerne til å stemme på partiet for å «sikre Østensjøvannets fremtid».

Sannheten er at byrådet i januar ba bystyret forkaste forslaget om å bygge boliger på tomten. Dette vedtok et enstemmig bystyre et par måneder senere.

– Alle kan gjøre feil, men når man sprer falske opplysninger om hva andre partier står for og mener, så er det ille. Nå forventer vi at de retter det opp og opplyser på sine nettsider at det ikke stemmer. De har jo spredt noe som er «fake news», sier Wilhelmsen.

Selv ønsker MDG å utvide vernesonen rundt Østensjøvannet.

– MDG har lenge kjempet mot nedbygging av dette natur- og friluftsområdet. Vi er blitt kontaktet av flere partimedlemmer som har lest brosjyren og lurer på hva som skjer. Vi er selvsagt imot boliger på tomten. Vi ønsker faktisk å utvide verneområdet rundt Østensjøvannet, men er positive til at fabrikklokalene kan brukes som næringslokaler, sier Wilhelmsen.

Trekker tilbake brosjyren

Aftenposten har snakket med Ann Carnarius Elseth, førstekandidat for Frp i Østensjø. Hun sier at Frp-medlemmer har lagt brosjyren i postkassene til folk i bydelen og delt den på stand.

Sturlason

– Det er ikke jeg som står bak denne teksten, sier Elseth.

Frps Camilla Wilhelmsen er nestleder i byutviklingskomiteen. Hun bruker ikke lang tid på å fastslå at lokallaget har gjort en feil her.

– Byrådet ba bystyret om å forkaste planene om bygging der. Jeg har nå gitt beskjed til Østensjø Frp om å trekke brosjyren. Og det gjør de nå, sier Wilhelmsen.

Hun legger til at Frp ikke ønsker at det bygges noe mer rundt Østensjøvannet.

Beklager

Anders Kjennerud er Frps lokallagsleder i Østensjø. Han beklager feilen.

– Vi takker for at vi ble gjort oppmerksom på dette. Vi har ingen ønsker om å bidra til feilinformasjon rundt Østensjøvannet. Vi er opptatt av at naturreservat og randsonen rundt ikke utbygges ytterligere uten avbøtende tiltak, skriver han i en e-post til Aftenposten.

– Vil dere komme med en unnskyldning eller beklagelse overfor byrådspartiene?

– Dette vil bli tatt opp på neste styremøte og håndtert derfra. Vi beklager naturligvis, men hvilke måte beklagelsen vil komme på må styret ta en avgjørelse på.

Østensjøvannets Venner har også vurdert brosjyren og konkludert med at det som står om byrådets støtte til blokkbebyggelse er feil. De frykter likevel at det kan komme nye forslag om bygging på tomten i fremtiden. Det ønsker de ikke.

– Det er en fordel at tomten beholdes som et næringsområde, og ikke som boligområde, fordi et boligområde vil gi mer trafikk og støy store deler av dagen. Hvis det kommer ny næring i eksisterende lokaler, er det en akseptabel løsning for oss, sier Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner.