Mann (44) avtalte sex med jente (14) – møtte voksen mann

En mann må møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha avtalt sex med en tenåringsjente. I stedet møtte han en voksen mann som representerte Barnas Trygghet.

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Onsdag starter rettssaken mot den 44 år gamle mannen, som er tiltalt for å ha avtalt å møte et barn under 16 år med forsett om å begå voldtekt eller seksuell omgang eller handling.

På kvelden 19. august i fjor avtalte han å møte en 14 år gammel jente på McDonalds på Grorud i Oslo, med forsett om å foreta en seksuell handling. Da han kom til restauranten ble han i stedet møtt av en voksen mann fra organisasjonen Barnas Trygghet.

Etter å ha blitt arrestert, fant politiet også mindre mengder hasj og kokain i bukselommen hans. Politiet fant også ytterligere hasj og ulovlig lagret og anskaffet våpenammunisjon i mannens bopel.

Det er satt av én dag til rettssaken.