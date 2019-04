Årsaken er teknisk feil på en arbeidsvogn på linjen. Linje 1, 2, 3, 4 og 5 er rammet.

– Det er en arbeidsenhet som har fått en teknisk utfordring ved Grønland stasjon. Den hindrer trafikken i retning øst, sa kommunikassjonssjef Cato Asperud i Sporveien ved 9-tiden.

Stansen ble varslet klokken 8.40. Klokken 9.10 melder Sporveien at T-banen at arbeidsvognen er på vei bort og at trafikken er i gang, men at de fortsatt venter litt avvik i rutetidene.