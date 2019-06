Over 250 forsikringssaker etter uværet i Oslo onsdag kveld

Torden- og regnværet over Oslo og omegn onsdag kveld førte til en travel vakt for Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

Bare mellom klokken 20.30 og 21.30 ble det registrert 57 oppdrag.

– Det var en hektisk periode i går. Totalt har vi registrert 86 oppdrag i forbindelse med ekstremværet, sier fungerende informasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i OBRE til Aftenposten.

Han forteller at de fleste utrykningene gjaldt vannmengder på veier og i kjellere. Trær som hadde falt over ledningsnett og veibaner, ble også raskt ryddet vekk.

Infrastruktur og offentlige steder ble prioritert over privatpersoners behov for hjelp. Brann- og redningsetatens telefoner skal ha ringt uten stans.

– På det mest hektiske kunne ikke alle komme gjennom til sentralen. Det var mange som ikke fikk umiddelbar hjelp, sier Dalen.

Tor Aage Hansen, NTB scanpix

250 forsikringssaker

Aftenposten har vært i kontakt med tre av de største forsikringsselskapene og spurt om hvor mange skademeldinger de har mottatt etter uværet i Oslo.

Forsikringsselskapene har hatt det travelt etter uværet som meldte seg onsdag kveld. Fredag kveld hadde Gjensidige registrert mellom 100 og 120 skadetilfeller.

– Tallene fortsetter å tikke inn flere dager i etterkant av slike situasjoner. Det vil nok ikke være mulig å si endelige tall før over helgen, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad.

Han kan ennå ikke fastslå hva skadene har kostet, men sier at det handler om flere titalls millioner.

Berit Roald, NTB scanpix

Satt opp industrivifter

If har så langt fått registrert litt over 100 skadetilfeller på privatboliger og på butikker, bedrifter og borettslag tilsammen. De fleste skadene går på kjellere, infrastruktur og følgeskader.

– Vi venter at det vil komme inn skademeldinger også i helgen. Det er en overvekt av bedrifter og bygårder denne gangen fordi uværet kom sentralt i Oslo, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If.

– For en vanlig innredet kjellerstue kan kostnaden komme opp i en halv million kroner. Det kommer an på om kjelleren kun må tørkes, eller om den må rives opp, tørkes, og bygges på nytt, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

De har fått hjelp av skadeeksperter som er ute for å sette opp industrivifter i kjellere for å tørke dem.

Clementz forteller at vannskader i kjellere ofte krever lang og omfattende reparasjon. Såkalte råkjellere, med betonggulv og murvegger, krever lang tørketid, mens i innredede kjellere må vegger og gulv ofte skiftes ut.

Vanskelig å forebygge

Rysstad i Gjensidige, sier det er vanskelig å forebygge skader med slike plutselige, lokale byger. Han oppfordrer folk til å følge med på det meteorologene melder og eventuelt ta utsatte kjellergjenstander opp fra gulvet. Han sier man vil oppleve slikt ekstremvær oftere i fremtiden.

– Været som var på onsdag er et godt dårlig bilde på hva vi dessverre bare vil se mer av i fremtiden, sier han.

– Jeg frykter at dette bare er begynnelsen. Styrtregnsesongen varer gjerne ut august, sier Clementz i If.

Fredag kveld hadde Tryg registrert 44 skader med et estimert omfang på 4,5 millioner kroner, hvorav flere er omfattende skader i kjellere hos borettslag.

Kristiina Öis

Store mengder vann

Meteorologisk institutt melder på Twitter at det enkelte steder i Oslo ble målt opp mot 27 millimeter nedbør på én time. Det har særlig gått ut over bygningsfasader og kjellere.

– Det vil nok være oppdrag i dag også. Det er fortsatt vann i mange kjellere, sier Dalen.

Ingen alvorlige skader på kommunal grunn

Bymiljøetatens pressekontakt, Monica Olsen, sa torsdag at de ikke har registrert store skader på byens kommunale veinett. Vannmassene har likevel skyllet en del grus utover fortau og gangveier.

– Noen trær har også falt ned, blant annet på Birkelunden og i Helgesens gate, sier Olsen.

Naturhistorisk museum skriver på sitt nettsted at også flere trær og planter i Botanisk hage måtte gi tapt for gårsdagens uvær.

– Men det er trygt å besøke hagens mens opprydningen pågår, står det i innlegget.

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Ut over bilene som ble truffet av falne trær, er ikke skadene på kommunens infrastruktur nevneverdige. Torsdag utfører Bymiljøetaten undersøkelser rundt i byen.

– Vi er på befaring i Tøyenparken i dag. Der var det snakk om en del grus, sier Olsen.