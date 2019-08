Byrådet graver frem fem millioner til idrettsanlegg

Det er full stans i vedlikeholdet av 165 kommunale idrettsanlegg i hovedstaden fordi idrettsavdelingen i Bymiljøetaten (BYM) vil ha et underskudd på nærmere 22 millioner kroner i år, kunne Aftenposten fortelle tidligere denne uken.

En samlet opposisjon har krevd mer penger til nødvendig vedlikehold. Fredag vedtok byrådet å bevilge fem millioner kroner til Bymiljøetaten (BYM), slik at etaten kan foreta løpende vedlikehold av idrettsanlegg.

– Pengene er vedtatt i forbindelse med en budsjettjusteringssak som er fremskyndet av oss. Etaten får pengene umiddelbart, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Ikke i fare for å bli stengt

Byråden har vært i dialog med BYM og understreker at ingen idrettsanlegg risikerer å bli stengt.

Stein Bjørge

– Det er skapt et inntrykk av at idrettsanlegg i Oslo kan bli nødt til å bli stengt på grunn av manglende vedlikehold. Vi kjenner ikke til ett eneste anlegg som risikerer å bli stengt på grunn av budsjettet. BYM har riktignok hatt innkjøpsstopp, og derfor ikke hatt midler til å skifte ting som lyspærer og ødelagte dører, sier Hansen.

Med pengene som kommer nå, vil BYM kunne utføre disse reparasjonene.

– Når det gjelder større rehabiliteringer som er nødvendige for å unngå forfall, så er det en annen budsjettpost. Vi har faktisk styrket vedlikeholdet og har blant annet pusset opp 20 kunstgressbaner, alle friidrettsbanene og to bad. De borgerlige partiene må huske at det var et stort vedlikeholdsetterslep da vi tok over for fire år siden, sier Hansen.

– Det er snakk om 22 millioner kroner i underskudd. Holder det med fem millioner?

– Jeg tror at alle ansvarlige styringspartier ønsker at kommunale etater holder sine budsjetter. Ellers kan vi risikere at etatene styrer mot underskudd. Vi kan ikke ha et system der byens etater kan styre mot underskudd og få det dekket i valgår.

– Betyr det at disse pengene ikke ville ha kommet hvis det ikke var valg om en måned?

– Vi har fremskyndet budsjettjustering på grunn av den akutte situasjonen, ikke på grunn av valget.

Vil foreslå 25 mill.

KrFs førstekandidat i Oslo, Espen Andreas Hasle, synes det er fint at byrådet kommer etter, men mener dette ikke er nok.

Tarjei Krogh

– I forbindelse med en budsjettjusteringssak som kommer i bystyret i september, vil vi foreslå 25 millioner kroner til idrettsanlegg. Vi mener at denne situasjonen kunne ha vært unngått, sier Hasle, som peker på at underskuddet har vært kjent for byrådsavdelingen siden i vår.

– Byrådet mener at fem millioner skal holde. Hva sier du til det?

– Vi må lytte til idretten. Og da holder det ikke bare med fem millioner, svarer Hasle.

Er fornøyd

Bård Olsen fra Høybråten basketballklubb har i ti år vært leder av driftskomiteen for Furuset idrettshall. Tidligere i uken viste han Aftenposten hvordan forfallet har rammet idrettshallen. Han er fornøyd med nyheten om bevilgningen.

Ketil Blom Haugstulen

– Jeg håer at de retter opp manglene som er meldt inn. Og så bør kommunen tenke på hvordan man skal unngå å komme i samme situasjon igjen. Det kan bli dyr strøm også i vinter. Det er for enkelt å si at BYM må dekke den høye strømregningen fra sitt vedlikeholdsbudsjett, sier Olsen.

– Byrådet sier at de satser på barn og unge. Da må de også vise det i praksis, sier Olsen.