Politioverbetjent Terje Bechmann Dahl, som leder etterforskningsseksjonen i Oslo politidistrikt, bekrefter overfor Aftenposten at det i løpet av tirsdag kveld eller onsdag formiddag vil bli tatt stilling til om noen av de pågrepne skal fremstilles for varetektsfengsling.

Opprinnelig ble ti personer pågrepet, en av disse er nå løslatt.

– Av de pågrepne er en under 18 år, det er han som nå er løslatt, sier Bechmann Dahl til Aftenposten tirsdag ettermiddag.

Resten er i alderen 18 til midten av 20-årene, opplyser han.

Hans O. Torgersen

Melding om machetevifting

Det var ved 21-tiden mandag politiet rykket ut etter melding om slåsskamp og vifting med en machete i nærheten av Bogerud T-banestasjon.

Klokken 21.15 opplyste operasjonssentralen hos politiet at patruljene på stedet hadde kontroll over situasjonen. Men det var først etter at ungdommene hadde truet politiet og utøvd vold mot flere tjenestemenn.

Situasjonen utviklet seg slik at politiet måtte legge folk i bakken og bruke batong for å holde andre ungdommer unna.

Vi har hatt store utfordringer med mange aggressive ungdommer, som har satt seg opp mot politiet. Vi har pågrepet ett tosifret antall personer, som blir kjørt arrest. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 29, 2019

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Siktet for en rekke lovbrudd

– Vi har nå siktet de ti for varierende grad av deltagelse i lovbrudd som å unnlate å etterkomme politiets pålegg, brudd på våpenloven, forulemping, trusler og vold mot politiet og brudd på krav om identifisering, sa Bechmann Dahl tirsdag formiddag.

– Hva har ungdommene sagt i avhør om bakgrunnen for slåsskampen mandag kveld?

– Vi er i full gang med avhørene, men vil ikke si noe om det som er kommet frem der før vi har full oversikt. Dette gjør vi også av hensyn til at vitner ikke skal bli påvirket, svarte politioverbetjenten.

Ingen av polititjenestemennene kom fysisk til skade i tumultene.

Macheten som ble nevnt av personen som meldte ifra om slåsskampen, er ikke funnet av politiet. Derimot gjorde tjenestemennene funn av et såkalt knokejern.