– Jeg ville ta så mye T-bane som mulig på én dag. Jeg liker å sitte i ro på banen.

Før jul bestemte Fredrik Christian Øverland (11) seg for å dra på en lang ekspedisjon: å kjøre alle Sporveiens T-banestrekninger på én og samme dag.

Når Aftenposten møter ham og faren Andreas Øverland (47) lørdag ettermiddag, er den kortreiste ekspedisjonen nettopp gjennomført. Det ble en suksess for begge, til tross for to uhell underveis. Begge ble forårsaket av far.

I dag skal Fredrik innom alle (åpne) t-bane-stopp i Oslo @ruter :) starter nå på Kolsås kl 07:14 #FredrikTarTbane pic.twitter.com/Jxier1zw76 — Andreas Øverland (@andreasoverland) January 4, 2020

Fredrik tar T-banen fra Kolsås til Gjønnes hver dag for å komme til skolen.

– Men du får ikke tid til å roe ned når du skal på skolen, forteller han.

De bor i Lommedalen og startet på Kolsås grytidlig lørdag morgen. Dermed fikk de med seg soloppgangen på Østerås.

– Jeg har sett landskaper jeg ikke har sett før. Utsikten fra Frognerseteren var spesielt fin. Jeg har ikke tatt banen opp dit før, sier Fredrik.

Trøbbel i starten

Det første uhellet kom ved at far glemte telefonen sin. Den grytidlige avgangen fra Kolsås måtte derfor utsettes med én time.

Alle ekspedisjoner krever nøye planlegging. På forhånd hadde de satt opp et tidsskjema for å slippe å vente mye når de skulle snu på endestasjonene eller skifte linje.

De gikk ut bare når de måtte, men tok foto av navneskiltene på alle stasjonene. Derfor var det best å sitte på høyre side i vognen. I tillegg ble alle vognnumrene notert og Fredrik loggførte alle stasjonene. Alle ekspedisjoner må dokumenteres for ettertiden.

– Vi satt på syv vogner i løpet av hele dagen, forteller Fredrik.

Her kan du lese om alle T-banestasjonene i Oslo og Akershus.

Dan P. Neegaard

Minimal proviant

Nøye proviantering er også viktig. På forhånd var Fredrik litt bekymret for dobesøkene på den skinnegående ekspedisjonen. Det måtte derfor være minst mulig mat og drikke på turen.

– På lange turer må jeg jo på dass. Jeg spiste og drakk lite på forhånd. Derfor klarte jeg meg med ett dobesøk på hele turen. Vi hadde med en liten niste. Jeg spiste noen brødskiver og drakk noen slurker brus. Ikke mer, sier han.

Digital rapportering er sentralt på moderne turer. Far Andreas la hele tiden ut meldinger på Twitter under knaggen #FredrikTarTbane.

#FredrikTarTbane Da har vi vært innom Mortensrud. Nå en kjapp overgang på Brynseng for så å ta Bergkrystallen i åsyn. @Ruter pic.twitter.com/JWzOf1Ld5s — Andreas Øverland (@andreasoverland) January 4, 2020

Den indre reisen

Alle på ekspedisjon opplever at «den indre reisen» er like viktig som den ytre.

Dette slo inn også hos Fredrik og faren. Et viktig formål med ekspedisjonen var å ta banen i fred og ro. Hodet skulle ikke være fullt med skolesaker for Fredrik eller av jobbgreier for far.

– Du sitter der og slapper av og ser på landskaper og folk, sier Fredrik.

Far er positivt overrasket over å dra på helgetur med T-banen.

– Det ble en helt annerledes opplevelse enn ventet. Vi skulle ingen steder, og det var null stress. Vi bare satt der og så ut av vinduet. Det anbefales, sier han.

Studier på T-banen

Det er mange slags folk å se på T-banen. Fredrik forteller at de så en passasjer som tydeligvis studerte på banen.

– Han kom på klokken 7.30 og hadde med seg masse bøker. På endestasjonen byttet han bare plass. Det så ut som han kjørte frem og tilbake, sier Fredrik.

Ekspedisjonens uhell nummer to kunne fått store konsekvenser: Far sovnet på vei til Frognerseteren. Men Fredriks bestemte vekking fikk opp øyenlokkene på ham.

#FredrikTarTbane Og DER har Fredrik vært innom alle 101 t-stasjonene i dag. Den fine sola oppe på Sognsvann var en verdig 101. Men vi er ikke helt ferdige ennå. Vi skal en liten tur ned i sentrum, før vi finner oss en god plass på Kolsås-banen. @Ruter @Tbanen #leica #noctilux pic.twitter.com/92fvGmrH8h — Andreas Øverland (@andreasoverland) January 4, 2020

Stor feiring til slutt

Alle ekspedisjoner må feires når de er gjennomført. Deltagere må lade ut, debriefe hverandre og belønne seg selv etter prøvelsene.

– Det blir nok chips og en Star Wars-film i kveld, sier Fredrik.

– Planer om nye ekspedisjoner?

– Kanskje alle trikkelinjene på én dag?