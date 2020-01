Brunkollen i Bærumsmarka utvider med gapahuk

Ligger 380 meter over havet i Bærumsmarka, nord for det tidligere serveringsstedet Muren.

Oppført i 1943. Består av fem bygninger i tillegg til det nye, som ble satt opp like før jul 2019.

Ved frigjøringen i 1945 var det flere bygg på eiendommen som ble oppført av en «brakkebaron» under krigen under påskudd av at Brunkollen skulle bli et «senter for blind ungdom».

Stedet hadde under krigen en enkel veiforbindelse opp kleiven fra Muren. Deler av dette veifundamentet kan sees på dagens turvei.

Staten overtok eiendommen etter krigen og solgte i 1948 Brunkollen til Bærum kommune for 100.000 kroner. Samme år ble det omgjort til serveringssted.

Stedet ble bruk som leirskole for Bærums- og Oslo-skoler i 1970-årene. Det ble boret etter vann, og bilveien kom i 1976.

Brunkollen er spesielt kjent for sine skolebrød og sin suppe.

