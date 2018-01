Nyankomne unge på skikurs: – Rumpa er nødbrems!

Hei hvor det går! Forlengs og baklengs, tryning, knall og fall så snøspruten står.

– Jeg er en fighter, ler Henrietta Owusu og børster av seg snøen etter å ha landet på baken i skileikområdet bak Tokerud skole.

– Å gå på ski er ikke vanskelig, bare gøy, smiler venninnen Sifica Sriharan (14) fra England, før hun tråkker seg tilbake i løypa og setter utfor en gang til.

Richy Chonchalatan er en av de aller ivrigste og ser ut som han snart er klar for Birken, mens andre tar det litt mer med ro både oppover og nedover bakke.

«Alle på ski» i Oslo-vinteren

Sammen med andre barn og ungdommer fra mottaksgruppen på Veitvet skole opplever de gleden ved snø og ski i Skiforeningens regi. Alle er nybegynnere i skisportens edle kunst. Mange har ikke noe forhold til vinter og snø, før de nå plutselig befinner seg midt i den beste oslovinteren på mange år.

I vinter får 370 barn og unge i Oslo være med på Skiforeningens «Alle på ski»-tilbud med støtte fra Bufdir, (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Skiforeningen låner ut utstyr, instruktørtettheten er høy, og barna har tilbudet i skoletiden.

Alle mottakgrupper i Oslo-skolen fikk tilbud om å delta, og 16 av dem takket ja.

Barna og ungdommene er i alderen 7–17 år, og gruppen vi møter i Liabakkene (Høybråten & Stovner idrettslags skiområde på Stovner) kommer fra Afghanistan, Syria, Serbia, Ghana, Polen, England, Nigeria, Thailand, Nepal, Spania og Bulgaria.

– De får mestringsfølelse

– Vi ser en vanvittig glede, sier lærer Truls Tessem, mens lattermilde elever vekselvis suser nedover, sklir og detter i sporet.

– De får mestringsfølelse. Disse timene i skileik bruker vi i undervisningen, ikke bare gym. Mange av barna kommer hit på fritiden med familie og søsken, sier Tessem.

I rød skianorakk står generalsekretær Erik Eide i utkanten av skiløypa og smiler.

Han forteller at «Alle på ski» er et tilbud til mottaksklasser for å lære nyankomne barn og unge grunnleggende skiferdigheter gjennom lek. I fjor arrangerte Skiforeningen tilbudet for egen regning.

I år gjør støtten fra Bufdir på 610.000 kroner at enda flere nyankomne osloborgere skal få nærkontakt med snø og skiglede. Eide fremhever også at lek på ski er en fin integreringsarena for små og store. I skolens vinterferie arrangerer Skiforeningen gratis skileik på sine skileikområder i Oslo.

– Vi viser veien til snøen og marka. I vinter får 16 klasser et tilbud i fem uker, 75 minutter hver gang, sier han.

På sletten er skitimen snart slutt, og elevene står i sirkel mens de slår seg på knærne og roper «ut på tur, aldri sur» og «ut på ski, alltid blid».

Så kommer en ny buss med ivrige elever. Barna løper om kapp mot den lille skibua, der støvler, ski og staver venter.

Her kan du lære å gå på ski

Årlig deltar 10.000 barn på Barnas skiskole. Skiforeningen har også kurs for voksne, nybegynnere og viderekomne i alle stilarter.

Learn2Ski tilbyr en rekke kurs og har også langrennskurs for nybegynnere.