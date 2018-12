Oslo-elever reparerer ødelagte sykler – sendes til Marokko til våren

Noen mangler hjul. Andre er uten kjetting. I et rom tilhørende nedlagte Sogn videregående skole står nesten 50 sykler som er å regne som skrot.

Snart skal de få nytt liv.

To lærerne som underviser i mekaniske fag på Kuben og Etterstad videregående, har samlet inn gamle og ødelagte sykler fra Oslo og Bærum. Elever som går første året (VG1) på mekaniske fag, skrur og mekker i disse dager på syklene. I begynnelsen av mars skal 240 sykler sendes til Marokko. Der deles de ut til fattige skolebarn.

Fakta: Sykkelprosjektet Organisasjonen Dynamo Generasjon står bak sykkelinnsamlingen. Lærer Abdelali Bouabdillah var med på å starte organisasjonen. De fleste syklene ble levert inn til gjenbruksstasjoner i Oslo og Bærum av privatpersoner. Derfra ble syklene hentet fra bedrifter som har avtale med gjenbruksstasjoner. 240 av syklene havnet til slutt hos Dynamo Generasjon. Nærmere 70 elever fra Kuben og Etterstad videregående mekker på syklene som skal til Marokko i mars.

– Disse syklene ville ha blitt kastet. Da er det bedre at de blir brukt til noe nyttig. Det er fint for oss å reparere syklene, slik at vi blir vant til å arbeide med hendene og blir kjent med verktøy, sier Thomas Jenssen (15). Han har planer om å bli maskinist.

Olav Olsen

– Det er lærerikt for oss og bra for barna i Marokko, supplerer medelev Marius Rivin (16).

Han har planer om å bli bilmekaniker.

Begge går på teknisk og industriell produksjon på Etterstad videregående. På grunn av rehabilitering holder avdelingen til i lokalene til gamle Sogn. Da Aftenposten er på besøk, mekker de på en barnesykkel. Bremsene sjekkes, og deler smøres. En lærer sjekker at alt går riktig for seg.

Gull verdt

I fjor ble det sendt sykler fra Bergen-området til organisasjonen Aghbalou for education i Marrakech-regionen i Marokko. Det er en organisasjon som deler ut sykler til skoleelever med lang skolevei. I år er det sykler fra Oslo som er samlet inn.

– Syklene vi har fått inn, var i veldig dårlig stand. De var å regne som søppel. Jeg sier at det som er søppel for nordmenn, er gull verdt for oss, sier lærer Abdelali Bouabdillah.

Olav Olsen

Syklene som snart blir sendt til Marokko, skal til en skole på landsbygda. Der har elevene lang reisevei, og mange dropper ut.

– Ved hjelp av sykler fra Norge håper vi at flere fullfører utdannelsen, sier lærer Hassan Makhi.

Han og Bouabdillah kommer opprinnelig fra Marokko. Derfor har de valgt en organisasjon i Marokko som samarbeidspartner.

– En forutsetning for å få en sykkel er at foreldrene signerer en kontrakt der det står at barna skal gå på skole. Slutter barnet, må de levere sykkelen tilbake, sier Bouabdillah.

Det er bedriftene Arba Inkludering i Bærum, OsloKollega og Mora di sykkelservice som har skaffet syklene som skal sendes sørover.

25.000 kroner for container

Alt i alt er det samlet inn 240 sykler. Nesten halvparten av dem er reparert. Lærerne regner med at en container med sykler kan sendes av gårde i begynnelsen av mars.

– Førstkommende søndag skal vi ha en fest på Vippa med salg av mat. Pengene vi får inn, skal brukes til å betale for frakt av syklene. Containeren vil koste 25.000 kroner, sier Bouabdillah. Han har opprettet foreningen Dynamo Generasjon for å få til dette.

Olav Olsen

Også ledelsen på skolen er stolt av det elevene og lærerne holder på med.

– Det er strålende at folk tenker litt lengre enn sin egen nese og gjør noe slikt. Dette prosjektet er også flott for elevene som lærer å skru på enkle ting og kan prøve seg frem, sier Ellen Møller, avdelingsleder på Etterstad.

Hun er ekstra glad for elevenes positive innstilling til prosjektet.

– Det er viktig at elever blir engasjert og motivert gjennom arbeid som dette. Og så er det fint at dette vil fremme sykling.