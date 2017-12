Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i bystyret, er bekymret for at byrådet enda en gang har gått i gang med å utrede Røatunnelen, som det var enighet om i Oslopakke 3, eller Røakrysset, som det nå heter.

– Jeg vet ikke hva som ligger i navneskiftet, men jeg er bekymret, sier Solberg.

Byråden: Solberg kan ta det med ro

– Jeg kan berolige Solberg med at vi følger opp Oslopakke 3-avtalen, men det var behov for noen tilleggsutredninger. Vi står nå midt i dette arbeidet, og vi forventer at det er ferdig i april neste år. Dette er et prosjekt i hundremillionersklassen. Da må vi følge reglene og sikre bystyret et best mulig beslutningsgrunnlag, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Røakrysset er ett av mange kryss som irriterer Oslo-folk.

En laaaang historie

Men vi skal begynne med begynnelsen. Og begynnelsen, det var trafikkaoset som har hersket i Røakrysset så lenge noen kan huske. På 1970-tallet en gang dukket ideen om å løse problemet ved å legge Griniveien i tunnel opp.

Her er Røakrysset:

Vedtatt og vedtatt

Da Oslopakke 3 var til behandling i 2012, ble det vedtatt at tunnelen skulle iverksettes fra 2016. Det skjedde ikke før maktskiftet i rådhuset i 2015, og det skjedde ikke etter.

– Nettopp derfor var det avgjørende for oss å få en mer konkret og forpliktende formulering da Oslopakke 3 var til ny behandling i 2016, sier Solberg.

Og han lyktes. Sommeren 2016 skrev politikerne i Oslo og Akershus under på en avtale hvor det blant mye annet sto: «Det forutsettes at planleggingsarbeidet for Røa-tunnelen videreføres, slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke 3-midler senest fra 2020.»

Byråden bestilte ny runde

I sommer ba byråden om «supplerende analyser». De skal foreligge til våren, og de skal også omfatte en løsning uten tunnel.

– Dermed setter det i gang en omkamp om noe som det allerede er enighet om, nemlig tunnelløsningen. De utreder noe som er i strid med det vi er enige om, mener opposisjonsleder Solberg.

Byråden minner om at saken har en historie: – Høyre styrte Oslo i 18 år, frem til 2015, uten at det skjedde noe som helst på Røa. Det ble kun bestilt en utredning som var klar i februar 2016.

Solberg er enig i at ingen har så mye å være stolt av i denne prosessen: – Men med enigheten i 2012, som ble styrket i 2016, var vi endelig i siget ...

Komplisert pakke truet

– Men, er det ikke sånn det er å sitte i posisjon og å ha makt?

– Nei, sånn kan det ikke være. Det er helt ødeleggende. Oslopakke 3, som er styrende for samferdselspolitikken i Oslo og Akershus, er et omfattende puslespill av et dokument hvor ingen får det som de vil. Det er et komplisert og skjørt byggverk av kompromisser, av å gi og ta. Alle får noe, alle må svelge kameler. Da kan ikke en part i ettertid ta ut elementer som den ikke liker. Det kan sette hele den kompliserte pakken i spill.

– Trenerer byrådet tunnelen?

– Jeg frykter at det nå driver med uthaling med sikte på å skyve den inn i en uviss fremtid, sier Solberg.