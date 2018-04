For de fleste er den 300 meter lange Løkkeveien i Vika, vest i Oslo sentrum, et sted de kjører gjennom på vei til et annet sted.

I snitt passerer 15.000 biler i døgnet på strekningen mellom den tidligere amerikanske ambassaden og Konserthuset, et svært høyt tall til å være en ordinær bygate. Mange av dem bruker dette som raskeste vei til og fra Oslotunnelen og E18.

For tiden er trafikken ekstra stor, siden flere busslinjer vestover bruker dette som omkjøring på grunn av arbeidene med ny stortingsgarasje. Men i de gamle bygårdene langs gaten på begge sider bor det folk, og dette er også skolevei for flere hundre elever på Ruseløkka skole.

Nå blir gaten som et prøveforsøk stengt for gjennomkjøring.

– Bare det siste året har det skjedd flere alvorlige ulykker i veien, hvor elever er blitt påkjørt. Slik kan vi ikke ha det, og dette har vært det tyngste argumentet for min del for å prøvestenge veien. Det aller viktigste vi gjør er å sikre barna i byen vår trygge skoleveier og ren luft å puste i, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Stenges i løpet av året

Nyheten ble presentert av byråden på et nabolagsmøte torsdag kveld. Lokale beboeraksjonister har i en årrekke krevd at veien stenges. De første forslagene om det kom allerede på 70-tallet.

Byråd Berg regner med at prøvestengningen vil skje i løpet av året en gang.

Det vil antagelig bli satt opp bom i veien, men hvor både utrykningskjøretøy og busser får egen brikke til å åpne den. Også parallellgaten Cort Adelers gate får bom, for å hindre snikkjøring der. En slik bomløsning er fra før i bruk flere steder indre by, blant annet i Galgeberg-krysset og i Oslo gate i Gamlebyen.

Støttes av lokalpolitikerne

Forslaget om å stenge Løkkeveien har bred støtte politisk. Et enstemmig bydelsutvalg i Frogner bydel, hvor gaten ligger, gikk i fjor inn for prøvestengning.

Venstre stilte forslag om det samme i bystyret i fjor.

– I 2016 ble det fremmet et innbyggerinitiativ om å stenge veien, og vi har siden det jobbet grundig med saken. Jeg har også hatt flere møter med beboerne i området. I byrådet mener vi generelt at vi bør ha en lav terskel for å prøve ut trafikktiltak i byen. Dersom det ikke fungerer, må vi gjøre justeringer eller revurdere, men jeg mener det er riktig å prøve, sier byråd Berg.

Kommunens analyser viser at trafikken som går i Løkkeveien i dag, vil fordele seg på flere andre gater. Men Henrik Ibsens gate langs Slottsparken, hvor kollektivtrafikken har sin egen trasé, vil ta hovedstøyten.